Macarthur Minerals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Macarthur Minerals hat am 29.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 AUD beziffert. Im Vorjahr hatte Macarthur Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,140 AUD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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