Macarthur Minerals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Macarthur Minerals hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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