Commerzbank glaubt nicht an neue Fusionsgespräche mit Deutscher Bank

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Tesla stellt Cybertruck vor -- Amgen erhöht Jahresprognose -- Fresenius, va-Q-tec, Vonovia, Commerzbank, Roche im Fokus

Xi: Sind an Einigung im Handelsstreit mit den USA interessiert. METRO-Tochter Real zieht weiteren Interessenten an. QIAGEN-Aktie legt mit weiteren Übernahmespekulationen erneut zu. CTS Eventim-Aktien markieren Rekordhoch. E.ON setzt in neuem Standortkonzept auf bisherige Städte. EZB-Präsidentin Lagarde kündigt baldige Überprüfung der EZB-Strategie an.