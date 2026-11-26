Machten: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Machten lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite hat Machten im vergangenen Quartal 5,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Machten 4,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Machten
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Machten
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen