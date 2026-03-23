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Machtkampf

DocMorris-Aktie zieht kräftig an: Investor fordert Umbau der Führungsspitze

25.03.26 09:44 Uhr
DocMorris-Aktie steigt deutlich: Streit um Strategie - Großaktionär greift durch | finanzen.net

Knapp ein Jahr nach dem Einstieg des Großaktionärs CEPD bei DocMorris kommt es dort zum Machtkampf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
4,25 CHF 0,27 CHF 6,78%
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Der Investor will zur Hauptversammlung am 12. Mai einen Umbau des sechsköpfigen Verwaltungsrats der Online-Apotheke durchsetzen. Unter anderem soll dessen Präsident Walter Oberhänsli durch den früheren Celesio-Chef Fritz Oesterle ersetzt werden. Die Aktie startete im frühen Handel mit einem Plus von fast 5 Prozent.

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CEPD, hinter dem der polnische Pharmahändler Pelion steht, war im Mai 2025 bei DocMorris eingestiegen und ist mit rund 14 Prozent dessen größter Aktionär. Der Großaktionär wirft der bisherigen Führung der Online-Apotheke wiederholte Fehler bei Strategie und Prognosen vor. Der Verwaltungsrat habe es nicht geschafft, das Unternehmen auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen.

Auch habe das Gremium keine ausreichende Bereitschaft gezeigt, grundlegende Probleme anzuerkennen oder Verantwortung zu übernehmen, kritisiert CEPD. Gespräche über eine mögliche strategische Zusammenarbeit seien einseitig beendet worden.

Neben Oesterle als neuem Verwaltungsratspräsident ist als zweite CEPD-Vertreterin Mariola Belina-Prazmowska vorgesehen, die im Management der Pelion-Gruppe für Strategie und Entwicklung verantwortlich ist. Mit der Neubesetzung will der Großaktionär nach eigenen Angaben die Kontrolle stärken, eine bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie vorantreiben und verloren gegangenes Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewinnen.

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Die DocMorris-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 7,36 Prozent fester bei 4,27 Franken.

/jl/rw/AWP/tav/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumRatingAnalyst
24.03.2026DocMorris SellUBS AG
23.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026DocMorris SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026DocMorris AddBaader Bank
20.01.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026DocMorris Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.03.2026DocMorris SellUBS AG
19.03.2026DocMorris SellUBS AG
26.01.2026DocMorris SellUBS AG
21.01.2026DocMorris SellUBS AG
17.12.2025DocMorris SellUBS AG

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