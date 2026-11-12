Broadcom-Aktie springt an: Anleger setzen nach Huangs Rücktritt auf NVIDIA-Rivalen

Machtwechsel bei NVIDIA

12.11.26 21:37 Uhr

Während NVIDIA plötzlich ohne seinen Gründer an der Spitze dasteht, ist an der Börse ein Rivale gefragt, dessen KI-Chipgeschäft sich binnen eines Jahres mehr als verdreifacht hat.

Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung als NVIDIA-Chef zurück

Broadcom und AMD legen zu, Anleger setzen auf Marktanteilsgewinne

Am 17. November legt NVIDIA unter Interimschefin Colette Kress Zahlen vor

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Die Aktie von Broadcom klettert heute an der NASDAQ zeitweise um mehr als fünf Prozent auf knapp 364 US-Dollar, nachdem NVIDIA den sofortigen Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang als Konzernchef bekannt gegeben hat. Anleger dürften darauf wetten, dass die großen Konkurrenten des KI-Chipführers von dessen Führungskrise profitieren und Marktanteile hinzugewinnen. Auch die Papiere von AMD sind gefragt. Die NVIDIA-Aktie selbst gerät dagegen unter Druck.

Huang räumt nach 33 Jahren den Chefsessel

Huang gibt neben dem Vorstandsvorsitz auch sein Amt als Präsident und seinen Sitz im Verwaltungsrat auf. Interimistisch übernimmt Finanzchefin Colette Kress die Führung, behält aber zugleich ihre bisherige Rolle. Für die dauerhafte Nachfolge prüft das Gremium interne wie externe Kandidaten, zudem erhält NVIDIA mit Harvey C. Jones erstmals einen eigenen Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Einen Grund für den Abgang nennt der Konzern nicht. Wie CNBC berichtet, gingen dem Rücktritt Berichte über zwei außereheliche Affären Huangs voraus. Über seine Ablösung habe der Verwaltungsrat nach Angaben einer mit der Sache vertrauten Person bereits in der Nacht vor der Bekanntgabe entschieden.

Broadcom-Aktie profitiert vom Geschäft mit Spezialchips

Während AMD mit eigenen Grafikprozessoren direkt gegen NVIDIA antritt, bietet Broadcom einen anderen Ausweg: Der Konzern entwirft maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für große Cloudanbieter und KI-Firmen und liefert die Netzwerktechnik für deren Rechenzentren. Dieses Geschäft wächst rasant. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 2. August endete, stieg der Umsatz mit KI-Halbleitern um 221 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 16,7 Milliarden US-Dollar und machte damit mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes von 29,6 Milliarden US-Dollar aus. Für das Schlussquartal stellte Broadcom-Chef Hock Tan bei Vorlage der Zahlen am 2. September eine weitere Beschleunigung auf 21,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 236 Prozent im Jahresvergleich.

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NVIDIA setzt auf Kontinuität

Die These der Umschichtung trifft allerdings auf ein klares Gegensignal aus Santa Clara. Verwaltungsratschef Jones erklärte, er erwarte, dass Geschäftsbetrieb, Kundenzusagen und Produktfahrplan ohne Unterbrechung weiterlaufen. Kress betonte, der Fokus liege weiter auf Kunden, Partnern, Entwicklern und Aktionären. Ob große Abnehmer tatsächlich Aufträge von NVIDIA abziehen, lässt sich an einem einzelnen Handelstag nicht ablesen. In den Büchern der Konkurrenten würde sich eine solche Verschiebung ohnehin erst mit Verzögerung zeigen.

Der nächste belastbare Datenpunkt folgt am 17. November: Dann legt NVIDIA nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vor, erstmals mit Kress an der Spitze. Für Broadcom folgt die Bewährungsprobe am 9. Dezember, wenn der Konzern zeigen muss, ob er die Umsatzprognose von rund 34,8 Milliarden US-Dollar für das am 1. November beendete Schlussquartal erfüllt hat.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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