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Machtwechsel

HUGO BOSS-Aktie stabil: Frasers-Chef Michael Murray wird Aufsichtsratsvorsitzender

HUGO BOSS-Aktie stabil: Frasers-Chef Michael Murray wird Aufsichtsratsvorsitzender

HUGO BOSS hat Michael Murray, CEO der Frasers Group, zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.

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Murray, der dem Aufsichtsrat von HUGO BOSS bereits seit Mai 2025 angehört, wird die Nachfolge von Stephan Sturm als Vorsitzender antreten, wie HUGO BOSS am Mittwoch mitteilte. Sturm hatte Anfang dieser Woche angekündigt, sein Amt nach den Veränderungen in der Aktionärsstruktur und nach Gesprächen mit Frasers, dem größten Aktionär von HUGO BOSS, niederzulegen. Frasers hatte Anfang des Monats erklärt, man werde prüfen, ob man Sturm weiterhin unterstützen werde, da das Ziel verfolgt werde, die Mehrheit an HUGO BOSS zu übernehmen.

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"Mit Kontinuität und einer klaren langfristigen Perspektive werden wir uns darauf konzentrieren, das volle Potenzial von HUGO BOSS zu erschließen und nachhaltigen Wert für alle Aktionärinnen, Aktionäre und Stakeholder zu schaffen", sagte Murray laut Pressemitteilung. Nach dem Ausscheiden von Stephan Sturm aus dem Aufsichtsrat soll Robert Palmer vorbehaltlich seiner gerichtlichen Bestellung in den Aufsichtsrat des Konzerns eintreten.

Die britische Frasers Group, HUGO BOSS' größter Aktionär, hatte Anfang September erklärt, bei dem Modekonzern auf eine Mehrheitsbeteiligung aufzustocken. Wie Frasers damals mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern von den Stand Ende August 47,89 Prozent. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente.

Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 38,06 Euro.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

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02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.

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