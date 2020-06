Macron bekräftigt Veto gegen Mercosur-Freihandelsabkommen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich bleibt bei seinem Veto gegen das ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Das erklärte Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris vor 150 Bürgern des Konvents für den Klimaschutz. Diese fordern, dass es keine Handelsabkommen mit Ländern geben darf, die sich nicht an das Pariser Klimaabkommen von 2015 halten. "Ich teile Ihre Haltung", sagte Macron. Der Konvent legte ein Papier mit Vorschlägen für den Kampf gegen den Klimawandel vor.

Macron hatte sich bereits im vergangenen Jahr angesichts der massiven Waldbrände in der Amazonasregion offen dem Freihandelspakt widersetzt. Mit dem Abkommen wollen die Europäische Union und vier südamerikanische Länder die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Das soll Unternehmen in der EU jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte ankurbeln. Zum Mercosur gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay.

Macron machte deutlich, dass der Klimastandard auch für das Ceta-Freihandelsabkommen mit Kanada gelte, das europaweit in wesentlichen Teilen vorläufig angewendet wird. Es werde eine Überprüfung des Abkommens geben, und er kenne "kein Tabu", warnte Macron./cb/DP/jha