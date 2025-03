Macron besucht Scholz und Merz in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Tage vor dem EU-Gipfel kommt der französische Präsident Emmanuel Macron zu Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Berlin. Aber auch ein Treffen mit Scholz' wahrscheinlichem Nachfolger Friedrich Merz (CDU) ist nach dpa-Informationen am Dienstag während seines Kurzaufenthalts geplant. Die beiden hatten sich bereits vor drei Wochen in Paris getroffen.

Der EU-Gipfel findet am Donnerstag und Freitag in Brüssel statt. Mit Blick darauf wird es in dem Gespräch des französischen Präsidenten mit Scholz um die Lage in der Ukraine und um die Frage gehen, wie man die Verteidigungsfähigkeit in Europa gemeinsam steigern kann./mfi/bk/DP/mis