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Macron fordert Aussetzen von Angriffen auf Energieanlagen in Nahost

19.03.26 06:31 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump und dem Emir von Katar zum Iran-Krieg fordert Frankreich ein Aussetzen der Angriffe auf Anlagen des Öl- und Gas-Sektors. Das sei im gemeinsamen Interesse, schrieb Staatschef Emmanuel Macron auf der Plattform X. Auch die Wasserversorgung dürfe nicht zum Ziel werden. "Die Zivilbevölkerung und ihre grundlegenden Bedürfnisse müssen, genauso wie die Energieversorgung, vor der militärischen Eskalation geschützt werden", erklärte er weiter.

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Er habe mit Trump und Emir Tamim bin Hamad Al Thani infolge der Angriffe am Mittwoch auf Anlagen der Gasproduktion im Iran und in Katar gesprochen. Katar gehört zu den größten Gasproduzenten der Welt und spielt auch eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas. Katars Produktion und die Verschiffung über die Straße von Hormus sind wegen des seit zweieinhalb Wochen andauernden Iran-Kriegs derzeit weitestgehend unterbrochen.

Zuletzt gab es auch Befürchtungen, dass die Kriegsparteien zunehmend für die Bevölkerung im Iran und in den Staaten des Persischen Golfs lebenswichtige Infrastruktur der Wasserversorgung ins Visier nehmen könnten, darunter Entsalzungsanlagen. In Bahrain war bei einem iranischen Angriff vor mehreren Tagen eine wichtige Anlage für die Aufbereitung von Trinkwasser getroffen worden. Zudem gab es Berichte über einen Angriff auf eine Entsalzungsanlage im Iran./jbz/DP/zb