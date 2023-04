Macron fordert europäische Industriepolitik - Abhängigkeit verringern

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich für eine starke europäische Industriepolitik ausgesprochen. Die EU müsse Abhängigkeiten abbauen und die eigene Produktion gezielt stärken, sagte Macron am Dienstag in Den Haag. Er verwies darauf, dass auch China und die USA ihre nationale Industrie aktiv unterstützten. "Die USA haben eine (Industriepolitik) und stärken sie, China hat eine, wir brauchen eine europäische." Macron hielt während seines zweitägigen Staatsbesuchs in den Niederlanden eine Grundsatzrede zur Souveränität Europas.

Der Präsident wies darauf hin, dass die EU sich unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges weitgehend aus der Energie-Abhängigkeit von Russland gelöst hatte. Diesen Weg müsse Europa weitergehen. "Wir müssen eine neue Strategie bauen, mit der wir zunehmend unsere Abhängigkeiten verringern und mehr Souveränität bei Energie aufbauen." Dies sei entscheidend gerade nun, da zunehmend die Wirtschaft als Waffe eingesetzt werde./ab/DP/jha