Macron kandidiert für zweite Amtszeit - "Verteidige unsere Werte"

Paris (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tritt wie erwartet für eine zweite Amtszeit an.

"Wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben", schrieb er in einem am Donnerstag von mehreren Zeitungen veröffentlichten Brief. "Es gibt Entscheidungen, die ich mit der Erfahrung, die ich durch Sie gewonnen habe, jetzt wahrscheinlich anders treffen würde." Einzelheiten zu einem politischen Programm gab Macron nicht bekannt. Er kündigte an, weiter Steuern zu senken und deutete einen neuen Vorstoß für eine Rentenreform an. Macron sprach von Erfolgen in seiner ersten Amtszeit und verwies dabei auf eine Arbeitslosenquote, die auf dem tiefsten Stand seit 15 Jahren liege. "Ich kandidiere, um unsere Werte zu verteidigen, die durch die Störungen in der Welt bedroht sind."

Umfragen zufolge ist Macron Favorit für die erste Runde der Wahl am 10. April. Zwei rechte Kandidaten, Marine Le Pen und Eric Zemmour, schnitten zwar zunächst stark ab. Allerdings sahen sie sich zuletzt durch den Ukraine-Konflikt gezwungen, ihre bisherige positive Haltung zu Russlands Präsident Wladimir Putin zu verteidigen. Macron räumte ein, dass er wegen des Krieges weniger Wahlkampf werde betreiben können als ursprünglich geplant. Er hat in diesem Jahr elf Mal mit Putin telefoniert.