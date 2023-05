Macron kommt Anfang Juli zum Staatsbesuch nach Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron kommt vom 2. bis 4. Juli auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Das kündigte das Bundespräsidialamt in einer Pressemitteilung an. Macron würdige mit seinem Staatsbesuch im 60. Jahr des Bestehens des Elysee-Vertrages die enge Freundschaft beider Länder. Gemeinsam wollen Macron und Steinmeier demnach mehrere Regionen Deutschlands besuchen. Es ist laut den Angaben der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren. "Dieses besondere Ereignis markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der jahrzehntelangen Freundschaft beider Länder", erklärte das Bundespräsidialamt.

