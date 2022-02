Macron mahnt im Ukraine-Konflikt zu Waffenruhe und Diplomatie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt mit Russland hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Abbruch militärischer Handlungen und der Wiederaufnahme von Verhandlungen aufgerufen. Im Konfliktgebiet in der Ostukraine sei die Lage sehr angespannt, sagte Macron am Freitag in Brüssel. Militärische Handlungen dort müssten aufhören und die Waffenruhe müsse eingehalten werden. Europa und seine Alliierten seien bestrebt, den Dialog fortzusetzen. Macron rief Russland auf, an einer Deeskalation zu arbeiten. Er betonte zudem die territoriale Unantastbarkeit der Ukraine.

In den Gebieten Donezk und Luhansk berichteten sowohl die Aufständischen als auch die ukrainische Armee zuletzt jeweils von gegnerischem Beschuss - trotz eines geltenden Waffenstillstands. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die beiden Seiten gaben einander die Schuld am Aufflammen der Gewalt. Macron sagte, es gebe keine Beweise, dass Russen in diese Konflikte eingebunden seien./evs/DP/nas