Macron: Mehr Mut und Ehrgeiz in der Corona-Krise nötig

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in der Corona-Krise an die europäische Solidarität appelliert. Es sei bereits viel geleistet worden von den Regierungen, der EU-Kommission und Europäischen Zentralbank. Doch es seien in diesem "Augenblick der Wahrheit" mehr Mut und Ehrgeiz nötig, sagte der 42-Jährige am Montagabend in einer TV-Ansprache.

Frankreich gehört wie Italien und Spanien zu den Ländern, die in der Krise für eine gemeinsame europäische Schuldenaufnahme über sogenannte Corona-Bonds eintreten. Deutschland und die Niederlande lehnen dies ab. Macron ging in seiner Rede nicht explizit auf diesen Streit ein. Er forderte, Nachbarn in Afrika im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu helfen und Schulden dieser Länder massiv zu streichen./cb/nau/DP/he