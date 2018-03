Macron-Partei verschiebt nach Terror Europa-Offensive

PARIS (dpa-AFX) - Nach der Terrorattacke in einem Supermarkt in Südfrankreich hat die Partei von Staatspräsident Emmanuel Macron ihre geplante Europa-Offensive verschoben. Eigentlich wollte die Regierungspartei La République En Marche an diesem Samstag ihren "Großen Marsch für Europa" beginnen - eine sechswöchige Haustürbefragung, mit der sie die Europawahl 2019 vorbereiten will. Die Partei begründete die Verschiebung am Freitag in einer Mitteilung mit dem "Respekt dieses Moments der Trauer und der nationalen Solidarität". Ein neuer Termin solle später bekanntgegeben werden.

Die Ergebnisse der Befragung sollen in die Entwicklung des Programms für die Europawahl einfließen. Mit einer solchen Aktion hatte Macrons Gruppe auch die Präsidentenwahl 2017 in Frankreich vorbereitet, die der Sozialliberale dann für sich entschied.

Ein 25-Jähriger hatte am Freitag bei mehreren Attacken in der Region Carcassonne insgesamt drei Menschen erschossen, 16 weitere wurden verletzt. Zudem nahm er Geiseln in einem Supermarkt. Nach stundenlangem Drama erschossen Spezialkräfte der Polizei den Angreifer, der sich als "Soldat" der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet hatte./sku/DP/he