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Macron reist überraschend auch nach Riad

RIAD (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist während seiner Nahost-Reise überraschend auch in die saudische Hauptstadt Riad gereist. Der saudische Kronprinz und de-facto Herrscher Mohammed bin Salman habe den französischen Staatspräsidenten empfangen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur SPA mit.

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Frankreich habe dabei mit Saudi-Arabien eine Verlängerung zusätzlicher Diesel-Lieferungen vereinbart, hieß es aus dem Élysée-Palast. Die zusätzlichen Mengen sollten so lange geliefert werden wie nötig. Weitere Details wurden nicht genannt.

Zudem wolle Frankreich seine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien zum Schutz kritischer Energieinfrastruktur ausbauen. Beide Länder wollten außerdem Infrastrukturprojekte vorantreiben, um ihre Abhängigkeit von der Straße von Hormus zu verringern, hieß es weiter.

Reise trotz jüngster Angriffe auf Riads Flughafen

Der Besuch fand vor dem Hintergrund des Konflikts im Jemen statt, der sich auch auf Saudi-Arabien selbst auswirkt. Die saudische Regierung unterstützt die international anerkannte Regierung im Jemen im Kampf gegen die Huthi-Miliz. Dabei stand zuletzt auch der Flughafen in der Hauptstadt Riad unter Beschuss.

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Die mit dem Iran verbündete Huthi-Milz hat dem arabischen Königreich zuletzt schwere Schläge versetzt. Bei einem Raketenangriff auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad in diesem Monat kamen 13 Menschen ums Leben und mehr als 300 wurden verletzt.

Macron war zuvor bereits in den Golfstaaten Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Besuch in Saudi-Arabien war zuvor nicht öffentlich bekannt./arj/DP/mis

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