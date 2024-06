Macron ruft zu Zusammenschluss gegen Rechtsnationale auf

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für die zweite Runde der französischen Parlamentswahl zu einem Zusammenschluss gegen das rechtsnationale Rassemblement National aufgerufen. Es sei die Zeit für einen großen, klar demokratischen und republikanischen Zusammenschluss angesichts der Partei um Marine Le Pen gekommen, hieß es unmittelbar nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen der ersten Wahlrunde am Sonntagabend aus dem Élyséepalast.

Das Rassemblement National könnte künftig stärkste Kraft in der französischen Nationalversammlung werden. Den Hochrechnungen zufolge landete es mit seinen Verbündeten in der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich mit 34 bis 34,2 Prozent vorne.

Das Mittelager von Macron kam demnach mit 20,3 bis 21,5 Prozent auf Platz drei hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit 28,1 bis 29,1 Prozent. Wie viele Sitze die Blöcke in der Nationalversammlung bekommen, wird aber erst in Stichwahlen am 7. Juli entschieden.

Häufig werden in Frankreich vor der zweiten Wahlrunde lokale Bündnisse geschlossen, die den Wahlausgang verändern können. Partei sprechen sich dann ab, in bestimmten Wahlkreisen zur Wahl eines Kandidaten einer anderen politischen Strömung aufzurufen.

Macron dürfte darauf hoffen, dass linke Kräfte und das Mitte-Lager so einen haushohen Sieg der Rechtspopulisten in den Stichwahlen verhindern können. Macron sagte auch, die hohe Wahlbeteiligung zeuge davon, wie wichtig diese Abstimmung für die Franzosen sei, und von dem Willen, Klarheit in die politische Situation zu bringen. Hochrechnungen zufolge lag die Wahlbeteiligung bei 65,8 bis 67 Prozent./rbo/DP/zb