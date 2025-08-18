DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.571 -1,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl66,20 -0,4%Gold3.336 +0,2%
Macron sieht geplantes Treffen Putins mit Selenskyj skeptisch

19.08.25 06:08 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zurückhaltend, was das anvisierte Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeht. Die geplante Begegnung sei ein Fortschritt und er könne die Ergebnisse nicht vorwegnehmen, sagte Macron nach den in Washington geführten Ukraine-Gesprächen in internationaler Besetzung. "Denke ich, dass sie abschließend sein könnten? Ich bleibe sehr vorsichtig."

Macron betonte, die Arbeit sei noch lange nicht getan. Er sei weit davon entfernt, einen Sieg zu verkünden. Doch man habe mittlerweile eine Übereinstimmung zwischen Europäern, der Ukraine und den USA geschaffen. Dennoch betonte Macron erneut: "Für meinen Teil habe ich die größten Zweifel an der Echtheit eines Friedenswillens des russischen Präsidenten. Denn so lange er denkt, dass er mit Krieg gewinnen kann, wird er das tun." Putins Ziel sei letztlich, sich so viel Gebiet wie möglich zu nehmen.

US-Präsident Donald Trump glaube daran, dass Putin ein Friedensabkommen wolle, sagte Macron. "Doch wenn der Prozess abgelehnt werden sollte, sind wir auch alle einig darüber, zu sagen, dass man die Sanktionen erhöhen muss und in jedem Fall eine Haltung haben muss, die mehr Druck auf die russische Seite ausübt, um auf das Gebiet der Verhandlungen zurückzukommen."

Mit Blick auf das zentrale Thema der Sicherheitsgarantien betonte Macron, dass es eine starke Ukraine brauche. Aus seiner Sicht gehören auch Rückversicherungstruppen an Land, in der Luft und im Meer dazu./rbo/DP/zb