Macron spricht sich vor UN für neue Iran-Gespräche aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich vor den Vereinten Nationen für neue Iran-Gespräche ausgesprochen. "Die Zeit ist gekommen, die Gespräche zwischen den USA, dem Iran, den Teilnehmern des Iran-Abkommens und den regionalen Kräften wieder aufzunehmen", sagte Macron am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung.

Die Gespräche sollten in erster Linie das Ziel haben, dass der Iran nie Nuklearwaffen bekomme. Dann solle es um eine Lösung für den Konflikt im Jemen, einen Sicherheitsplan für die Region und schließlich auch um eine Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran gehen. Die Angriffe auf die saudi-arabische Ölindustrie hätten "die Situation verändert", sagte Macron. Nun müsse "mehr denn je" unternommen werden./cah/DP/he