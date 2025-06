Macron: Stehen Israel bei iranischer Vergeltung zur Seite

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Israel Unterstützung für den Fall eines Vergeltungsschlages durch den Iran zugesagt. Wenige Minuten bevor der Iran am Abend Raketen gen Israel abfeuerte, sagte er: "Sollte Israel im Rahmen einer Vergeltungsmaßnahme des Iran angegriffen werden, würde sich Frankreich angesichts seines Einflusses an den Operationen zum Schutz und zur Verteidigung Israels beteiligen, sofern es dazu in der Lage wäre." Umgekehrt schloss er eine Beteiligung an israelischen Offensivaktionen jeglicher Art aus.

Auch anderen Ländern der Region habe er zugesagt, Frankreich sei präsent, sollte ihre Sicherheit durch einen Vergeltungsschlag gefährdet werden. Konkret nannte Macron den Libanon./jcf/DP/men