Macron: Trumps Agenda gemeinsame Bedrohung für Europa und Asien

Von Yaroslav Trofimov

DOW JONES--Der französische Präsident Emmanuel Macron hat zu einer neuen Partnerschaft zwischen europäischen und asiatischen Nationen aufgerufen, um die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen und zu vermeiden, in die wachsende Rivalität zwischen den USA und China hineingezogen zu werden. Frankreichs langjähriges Ziel der strategischen Autonomie Europas sei auch für asiatische Länder relevant, die viele der gleichen Interessen teilten und ihre Kräfte mit gleichgesinnten europäischen Partnern bündeln könnten, während sie "einen dritten Weg" ("a third way") suchten, sagte Macron beim IISS Shangri-La Dialogue in Singapur.

"Wir wollen handeln. Wir wollen unsere Stabilität, unseren Frieden und unseren Wohlstand bewahren, also lassen Sie uns zusammenarbeiten. Lassen Sie uns eine positive neue Allianz zwischen Europa und Asien aufbauen, basierend auf unseren gemeinsamen Normen, auf unseren gemeinsamen Prinzipien", sagte Macron. "Unsere gemeinsame Verantwortung ist es, mit anderen sicherzustellen, dass unsere Länder nicht zu Kollateralopfern der Ungleichgewichte werden, die mit den Entscheidungen der Supermächte verbunden sind."

Macron sagte dem Publikum der Shangri-La-Konferenz - darunter US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sowie Verteidigungs- und Sicherheitschefs aus aller Welt - dass die "Unvorhersehbarkeit" von Trumps Zollansatz, der "eine regelbasierte Ordnung für unseren Handel" beendet habe, eine gemeinsame Bedrohung für Europa und Asien darstelle. Diese beeinträchtige die Fähigkeit dieser Nationen, ihre Verteidigung zu finanzieren, und erfordere von ihnen größere Geschlossenheit.

"Die Europäer und Asiaten sind viel stärker miteinander verflochten, als wir dachten", sagte Macron. "Die Frage ist jetzt, wie wir konkret handeln können, um diese Agenda der strategischen Autonomie umzusetzen." Frankreich sei ein Freund und Verbündeter der USA und ein Freund Chinas - "und wir kooperieren, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind und konkurrieren", sagte Macron.

June 02, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)