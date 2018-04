Macron verzichtet in Straßburger Rede auf Mahnungen an Merkel

BERLIN/STRASSBURG (Dow Jones)-- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in seiner viel beachteten Rede im EU-Parlament auf Kritik an Deutschland wegen des Widerstands gegen eine Vertiefung der Eurozone verzichtet. In seiner Rede in Straßburg entwarf der Präsident die philosophische Idee einer europäischen Souveränität, um den Bürgern in den Stürmen der Welt Halt zu geben. "Wir müssen diese europäische Souveränität voll und ganz aufbauen, um unsere Bürger zu schützen", sagte Macron vor den Abgeordneten. Europa befinde sich in einer Periode des Zweifels und die beste Antwort darauf sei eben eine europäische.

Für ihn umfasst dieses Konzept eine gemeinsame Verteidigungs- und Innenpolitik, um den Kontinent vor Angriffen und Terrorismus zu bewahren. Er schlug außerdem vor, dass die Städte und Gemeinden Geld von Europa bekommen sollen, die Flüchtlinge aufnehmen. Die Bundesregierung hatte ebenfalls ins Spiel gebracht, dies bei der Reform der milliardenschweren EU-Strukturfonds zu einem Kriterium für die Vergabe von Geldern zu machen.

Macron will der EU künftig eigene Steuereinnahmen zukommen lassen, die sich nach seinen Vorstellungen aus einer Digitalsteuer für große Internetkonzerne wie Facebook, Amazon und Google und Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten aus dem EU-Emissionshandel speisen könnten.

Zum Umbau des Euroraums verlor Macron nur wenige Worte. Er müsse vertieft werden, erklärte der Staatschef von Deutschlands wichtigstem Partnerland. Die von ihm an anderer Stelle vorgeschlagene Vertiefung des Euroraums stößt hierzulande auf Skepsis bei CDU und CSU. Einflussreiche Abgeordnete stellen sich gegen einen europäischen Finanzminister und einen gesonderten Haushalt für den Währungsblock.

Bei der Einführung einer europäischen Einlagensicherung für Bankguthaben pocht die Union darauf, dass erst die faulen Kredite in den Bilanzen der Geldhäuser in Südeuropa nennenswert abgebaut werden müssten, bevor Deutschland zustimmen könne. Über die Mittel für den geplanten Europäischen Währungsfonds soll nach Ansicht von CDU und CSU der Bundestag entscheiden und nicht allein die EU-Kommission.

Macron wird am Donnerstag nach Berlin reisen, um mit Kanzlerin Angela Merkel über einen Kompromiss zu beraten. Die Kanzlerin wird sich am Nachmittag den Vorbehalten im eigenen Lager in der Fraktionssitzung stellen. Schon im Juni sollen eigentlich auf einem EU-Gipfel erste ausformulierte Vorschläge zur Reform der Währungszone diskutiert werden. Doch die Zeit dafür wird knapp. Acht Länder aus Nordeuropa um die Niederlande haben bereits öffentlich Macrons Vorstoß eine Absage erteilt.

Die deutsche Industrie rief die Bundesregierung auf, Macron nicht im Regen versauern zu lassen. "Das Zeitfenster für Reformen in der EU beginnt sich zu schließen. Die neue Bundesregierung muss jetzt Europa voranbringen", verlangte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Industrie (BDI), Joachim Lang. Die Unternehmen bräuchten eine wetterfeste Eurozone sowie ein funktionierendes und stabiles Bankensystem in Europa.

