Macron will bei 'Mittelmeer'-Gipfel über Spannungen sprechen

AJACCIO (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund gefährlicher Spannungen im östlichen Mittelmeer kommen am Donnerstag (17.00 Uhr) Staats- und Regierungschefs aus sieben südlichen EU-Staaten auf der französischen Insel Korsika zusammen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will als Gastgeber des informellen Gipfeltreffens in Ajaccio über die umstrittene Erdgassuche im östlichen Mittelmeer, die Lage im bürgerkriegserschütterten Libyen und die Migration im Mittelmeergebiet beraten. Das verlautete aus Kreisen des Pariser Élyséepalastes.

Frankreich, Griechenland, Zypern, Malta, Italien, Spanien und Portugal wollen sich demnach vor dem EU-Sondergipfel zur Türkei am 24. September abstimmen. Griechenland und Zypern sind im Zusammenhang mit den Erdgaserkundungen der Türkei der Ansicht, dass sie in ihren Seegebieten erfolgen und damit illegal sind. Das Nato-Mitglied Türkei weist die Vorwürfe zurück. Die Türkei vertritt den Standpunkt, dass die Gewässer, in denen sie Erdgas sucht, zu ihrem Festlandsockel gehören.

Frankreich hatte jüngst als Zeichen der Solidarität mit Athen und Nikosia seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer erhöht. Griechenland ist derzeit auch mit den Folgen des Großbrandes im Flüchtlingscamp von Moria auf der Insel Lesbos konfrontiert./cb/DP/jha