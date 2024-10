Macron will Konferenz zur Unterstützung des Libanon organisieren

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts der verschärften Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine internationale Konferenz zur Unterstützung des Libanons organisieren. Sie soll noch im Oktober stattfinden, wie Macron laut französischen Medien am Ende des 19. Frankophonie-Gipfels in Paris verkündet hat.

Ziel der Konferenz soll es demnach sein, humanitäre Hilfe zu leisten und die Sicherheit im Süden des Landes zu stärken. Nähere Details nannte Macron nicht. Der zweitägige Gipfel der frankophonen Länder, der 88 Staaten und Regierungen vereint, endete am Samstag.

Man habe sich auf dem Gipfel einstimmig für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand ausgesprochen und das Engagement für die Deeskalation der Spannungen in der Region zum Ausdruck gebracht, wurde der Staatschef unter anderem vom Radiosender "Europe 1" zitiert./sg/DP/ngu