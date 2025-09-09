DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.381 ±-0,0%Nas21.813 +0,5%Bitcoin95.554 +0,7%Euro1,1749 +0,3%Öl65,94 +0,4%Gold3.633 +1,3%
Macron will nach Scheitern der Regierung rasch neuen Premier ernennen

08.09.25 20:06 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zügig einen neuen Premier ernennen. Er werde am Dienstag den gescheiterten Premier François Bayrou empfangen, um den Rücktritt von dessen Regierung anzunehmen, teilte der Élysée-Palast am Abend mit. "Der Präsident wird in den nächsten Tagen einen neuen Premier ernennen", hieß es in der Mitteilung weiter. Den Ausgang der Vertrauensfrage habe Macron zur Kenntnis genommen.

Bayrou hatte in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage gestellt und diese mit einem Bekenntnis zum Sparen verbunden. Er scheiterte. 364 Abgeordnete entzogen ihm das Vertrauen, nur 194 stimmten für ihn. Macron ernennt als Staatschef den Premierminister. Der Sturz von Bayrou erhöht auch den Druck auf ihn. Bereits im Dezember war der vorherige Regierungschef von der Opposition gestürzt worden./rbo/DP/nas