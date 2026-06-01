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Macron würdigt G7-Gipfel als 'Moment der Einheit'

17.06.26 18:01 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den von seinem Land organisierten G7-Gipfel führender demokratischer Wirtschaftsmächte in Évian als Erfolg bezeichnet. "Dieser G7 ist objektiv ein Erfolg. Er war ein Moment der Einheit, der qualitativen Diskussionen und echter Kooperation zwischen den Führungsspitzen, die hier sind", sagte der Gastgeber zum Abschluss des Treffens. "Dieser Gipfel hat es uns tatsächlich ermöglicht, uns sehr eng abzustimmen, um auf die Krisen zu antworten und an den großen Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten."

Macron verwies darauf, dass die Runde neun Erklärungen einstimmig verabschiedet habe. Das Treffen habe in einem sehr schwierigen Kontext stattgefunden, sagte Macron mit Blick auf Krisen und Konflikte in der Welt. Die vergangenen Monate seien eher von Fragmentierung, Spaltung und Uneinigkeit geprägt gewesen.

Zur Gruppe der Sieben (G7) gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan./rbo/DP/stk