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Macron zu Iran: Verhandlungen für Deeskalation nutzen

11.04.26 19:25 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ruft den Iran dazu auf, die laufenden Friedensverhandlungen mit den USA für eine langfristige Beruhigung der Lage zu nutzen. In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian nannte er die Gespräche eine Chance, um einen solchen Weg zu ebnen. Auch für eine Einigung, die solide Garantien für die Sicherheit der Region liefere, seien die Verhandlungen eine Gelegenheit.

Macron forderte zudem, dass der Iran schnellstmöglich wieder eine freie und sichere Fahrt durch die Straße von Hormus ermögliche. Frankreich sei bereit, dazu beizutragen. Der französische Präsident pochte zudem erneut darauf, dass die vereinbarte Waffenruhe auch im Libanon gelten müsse./rbo/DP/he