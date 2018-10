Der amerikanische Kaufhauskonzern Macy’s Inc. (ISIN: US55616P1049, NYSE: M) zahlt am 2. Januar 2019 eine Quartalsdividende von 0,3775 US-Dollar je Aktie aus. Record date ist der 14. Dezember 2018. Das Unternehmen schüttet auf das Jahr hochgerechnet aktuell 1,51 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 32,37 US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2018) und unter Voraussetzung einer unveränderten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,66 Prozent.

Derzeit betreibt Macy’s unter den Marken Macy’s und Bloomingdale`s über 690 Filialen in 44 Bundesstaaten und in Washington, D.C sowie auf Guam und in Puerto Rico. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte Macy’s einen Umsatz von 5,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,64 Mrd. US-Dollar), wie am 15. August berichtet wurde. Im Jahr 2017 wurde mit rund 130.000 Mitarbeitern ein Umsatz von 24,84 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet.

Seit Jahresbeginn weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 28,50 Prozent auf und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 9,94 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Oktober 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de