Madhusudan Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 3,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,270 INR je Aktie erzielt worden.

Madhusudan Industries hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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