Madhusudan Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Madhusudan Industries hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,270 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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