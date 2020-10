Madrid ordnet nach Ende der Absperrung 'nächtliche Schließung' an

MADRID (dpa-AFX) - Im spanischen Corona-Hotspot Madrid gilt ab Samstag nach dem Ende der zweiwöchigen Absperrung der Hauptstadt eine "nächtliche Schließung" zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens. Demnach sind in diesen Nachtstunden öffentliche Zusammenkünfte und private Treffen mit nicht zum Haushalt gehörenden Menschen verboten, wie die Regionalregierung am Freitag ankündigte. Die weitgehende Absperrung der Stadt und umliegender Kommunen hatte die Zentralregierung gegen den Willen der Regionalregierung durchgesetzt. Die Stadt will nun wieder zu den früheren Maßnahmen zurückkehren und nur einzelne Stadtgebiete mit besonders hohen Infektionszahlen weitgehend absperren. Die Corona-Zahlen hatten sich in den vergangenen Tagen etwas gebessert.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bereitete seine Landsleute unterdessen auf "sehr harte Monate" vor und rief zu mehr Disziplin bei der Eindämmung des Virus auf, um einen neuen Lockdown wie im Frühjahr zu verhindern. "Die Lage ist sehr ernst. Wir müssen unsere Bewegungsfreiheit und die sozialen Kontakte einschränken. Es gibt keine andere Lösung", sagte er im Fernsehen. Spanien wurde schon von der ersten Corona-Welle im Frühjahr besonders hart getroffen und auch die zweite Welle setzte früher ein und verläuft heftiger als in vielen anderen Ländern. Mit mehr als einer Million Infizierten weist das Land die höchste Zahl aller Länder Westeuropas auf. Einziger Lichtblick sind die Kanaren. Die spanische Inselgruppe wurde wegen sinkender Infektionszahlen wieder von der Risikoliste gestrichen.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt landesweit bei 186. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt dieser Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts zurzeit 60,3. Unterdessen wurden immer mehr Gemeinden, Städte und ganze Regionen mehr oder weniger abgeschottet. Gesundheitsminister Salvador Illa betonte, eine landesweite nächtliche Ausgangssperre wäre nach der Ausrufung eines Alarm-Zustands durch das Parlament möglich. Dagegen sträuben sich jedoch Madrid, Katalonien und das Baskenland./ro/DP/jha