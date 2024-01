Madsack will DDV Mediengruppe von Bertelsmann übernehmen

DRESDEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Madsack Mediengruppe will die DDV Mediengruppe mit der in Dresden erscheinenden "Sächsischen Zeitung" komplett übernehmen. Den noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung stehenden Kauf kündigte die Madsack Mediengruppe, die bundesweit zahlreiche Regionalzeitungen (unter anderem "Hannoversche Allgemeine Zeitung") im Portfolio hat, am Mittwoch in Hannover an. Bisher gehört die DDV Mediengruppe zu 60 Prozent dem Bertelsmann-Konzern und zu 40 Prozent der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft, wie Bertelsmann mitteilte./rin/men