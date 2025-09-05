DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.516 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Microsoft 870747 Apple 865985 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025 So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Neukundenbonus bei finanzen.net zero: Hol Dir Deinen Bonus und spare dauerhaft Gebühren!

Maduro warnt USA vor Militär-Konflikt 'von großem Ausmaß'

07.09.25 09:41 Uhr

CARACAS (dpa-AFX) - Im Konflikt zwischen den USA und Venezuela fordert Präsident Nicolás Maduro die US-Regierung zur Deeskalation auf und warnt vor einem "militärischen Konflikt von großem Ausmaß". "Keine der Differenzen, die wir hatten und weiterhin haben, darf zu einem militärischen Konflikt von großem Ausmaß und Gewalt in Südamerika führen", sagte Maduro in einem auf der Nachrichtenplattform Telegram veröffentlichten Video. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Er forderte von den USA, "ihren Plan eines gewaltsamen Regimewechsels in Venezuela und in ganz Lateinamerika" aufzugeben und die Souveränität des Landes zu respektieren.

Wer­bung

Maduro erklärte zugleich, über 5.300 kommunale Miliz-Einheiten seien aktiviert worden, um sich gegen mögliche Versuche eines US-gestützten "Regimewechsels" zu verteidigen. "Niemand wird kommen, um uns zu versklaven oder zu kolonisieren, weder heute noch jemals", sagte er.

Elf Tote bei US-Schlag gegen mutmaßliches Drogenschmuggler-Boot

Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten verschärft. Die USA hatten Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Karibikküste verlegt. Demnach begründeten die USA den Einsatz damit, Drogenschmuggler abzufangen.

Vor wenigen Tagen hatten die USA eigenen Angaben zufolge in der Karibik ein angebliches Drogenschmuggler-Boot aus Venezuela beschossen und elf Verdächtige getötet. US-Präsident Donald Trump zufolge richtete sich der Angriff gegen die venezolanische Drogenbande Tren de Aragua, die von der US-Regierung als ausländische Terrororganisation eingestuft wird.

Wer­bung

Daraufhin seien zwei Militärflugzeuge aus Venezuela in die Nähe eines Schiffes der US-Marine in internationalen Gewässern geflogen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die USA sprachen von einer "äußerst provokativen Aktion" und warnten Venezuela vor weiteren Versuchen, ihre Einsätze "gegen Drogenterror" zu behindern./ppz/DP/zb