Männer beim Business-Lunch: Foto aus München sorgt für Aufsehen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Foto der Chefs von Wirtschaftsunternehmen bei einem Mittagessen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag hat im Netz für Aufsehen gesorgt. Zu sehen ist ein großer gedeckter U-förmiger Tisch, an dem rund 30 Männer bei einem Business-Lunch zusammensitzen - unter ihnen keine einzige Frau. Der Chefredakteur von "The Pioneer", Michael Bröcker, hatte das Foto geschossen und am Samstag auf Twitter verbreitet.

Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli twitterte dazu: "Dieses Bild ist wie aus einer anderen Welt. Es ist aber keine andere Welt. Es ist Realität im Jahr 2022. So sieht das CEO Lunch auf der #MSC2022 aus. Hier ist Macht und hier fehlen Frauen. Wir haben noch sehr viel zu tun."

Nach Angaben der Münchner Sicherheitskonferenz lag die finale Frauenquote unter den Sprechern im Hauptprogramm der diesjährigen Konferenz bei 45 Prozent. In der Runde der bei der Konferenz vertretenen Top-Manager war das Verhältnis offensichtlich ein anderes. Joe Kaeser, ehemals Vorstandsvorsitzender von Siemens, der auch in der Runde auf dem Foto zu sehen ist, twitterte am Samstag: "Nächstes Jahr machen wir das besser. Ich werde das morgen bei der Feedback Sitzung des MSC Advisory Committees ansprechen."

Nach der Sitzung am Sonntag sagte Kaeser dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die Männerrunde auf dem Foto habe sich auch durch die Absage von Frauen an der Veranstaltung ergeben. Es seien alle zehn Frauen, die sich angemeldet hätten, auch eingeladen worden. Allerdings hätten acht Frauen wieder abgesagt. Eine habe zugesagt, sei aber nicht gekommen. Eine weitere sei dabei gewesen, sei aber nicht auf dem Foto zu sehen, sagte Kaeser.

Kaeser, der Vorsitzender des MSC Advisory Committees ist, kündigte an, die Einladungspraxis im nächsten Jahr zu ändern. "Wir werden sehr gezielt Frauen aus dem Teilnehmerkreis der MSC selbst einladen und auf ein ausgewogeneres Verhältnis achten."/trö/DP/jha