MÄRKTE ASIEN/Abgaben im Sog der Wall Street und vor US-Preisdaten

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Fahrwasser deutlicherer Verluste der Wall Street geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen nach unten. Dabei halten sich die Abgaben nach der zuletzt guten Stimmung aber zumeist in Grenzen. In den USA hatte unter anderem das noch offene Endergebnis der Zwischenwahlen auf die Stimmung gedrückt, wobei sich insgesamt ein Sieg der Republikaner abzeichnet, wenn auch weniger deutlich als erwartet. Das Regieren für US-Präsident Joe Biden würde damit schwieriger.

In Tokio büßt der Nikkei-225 rund 1 Prozent ein auf 27,444 Punkte, in Seoul kommt der Kospi um 0,6 Prozent zurück. Während es in Schanghai ebenfalls um rund ein halbes Prozent nach unten geht, verliert der HSI in Hongkong mit 1,9 Prozent klar am stärksten. Sydney hat mit einem Minus von 0,5 Prozent geschlossen.

Für Zurückhaltung an den Börsen sorgt laut Händlern aber auch, dass im späteren Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus den USA berichtet werden, die maßgeblich mit darüber bestimmen könnten, ob die US-Notenbank auf ihrem Zinserhöhungskurs einen Gang zurückschalten kann oder nicht.

Steigende Covid-19-Infektionsfälle werden an den chinesischen Aktienmärkten neben der schwachen US-Vorgabe als Belastungsfaktor angeführt. Insbesondere in der Region Guangzhou, wo es viele Fertigungstätten gebe, stiegen die Infektionszahlen.

Unter den Einzelwerten legen Sunny Optical um knapp 1 Prozent zu, obwohl die Auslieferungen von Kameramodulen im Oktober gesunken sind. Galaxy Entertainment geben um 1,4 Prozent nach. Bei dem Spielkasinobetreiber sind die Umsätze im dritten Quartal wegen der Covid-19-Restriktionen um 52 Prozent eingebrochen.

Im am Vortag dank neu angekündigter staatlicher Unterstützungsmaßnahmen festen Immobiliensektor legen Country Garden Services um 1 Prozent zu. Das Unternehmen plant die Übernahme von Hopefluent Group für 233 Millionen Hongkong-Dollar.

In Seoul büßen Samsung Fire & Marine Insurance nach Vorlage der Quartalszahlen 0,5 Prozent ein.

Ebenfalls nach Geschäftszahlen geben in Tokio Honda Motor um 4,2 Prozent nach. Der Autobauer hat die Erwartungen des Marktes verfehlt, ebenso der Konkurrent Nissan (-0,2%). Kubota verlieren 6,7 Prozent, gedrückt von einem gesenkten Ausblick. Kawasaki Heavy hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, die Aktie gewinnt darauf 5 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.962,60 -0,5% -6,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.461,45 -0,9% -3,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.410,73 -0,6% -19,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.032,08 -0,5% -16,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.077,45 -1,7% -29,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.175,13 +0,3% +0,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.450,91 +0,3% -8,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:49 % YTD

EUR/USD 1,0036 +0,2% 1,0011 1,0063 -11,7%

EUR/JPY 146,63 +0,0% 146,62 146,63 +12,0%

EUR/GBP 0,8797 -0,2% 0,8814 0,8728 +4,7%

GBP/USD 1,1409 +0,4% 1,1359 1,1529 -15,7%

USD/JPY 146,11 -0,2% 146,45 145,71 +26,9%

USD/KRW 1.371,70 +0,0% 1.371,36 1.362,20 +15,4%

USD/CNY 7,2490 +0,1% 7,2419 7,2497 +14,1%

USD/CNH 7,2499 -0,3% 7,2752 7,2546 +14,1%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8496 7,8494 +0,7%

AUD/USD 0,6426 -0,0% 0,6428 0,6495 -11,5%

NZD/USD 0,5878 -0,1% 0,5882 0,5935 -13,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.590,34 +4,8% 15.835,01 18.201,24 -64,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,77 85,83 -0,1% -0,06 +22,8%

Brent/ICE 92,61 92,65 -0,0% -0,04 +26,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,06 1.706,68 +0,3% +4,39 -6,5%

Silber (Spot) 21,19 21,13 +0,3% +0,07 -9,1%

Platin (Spot) 996,35 990,18 +0,6% +6,18 +2,7%

Kupfer-Future 3,70 3,70 -0,1% -0,00 -16,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

November 10, 2022 00:40 ET (05:40 GMT)