MÄRKTE ASIEN/Abgaben überwiegen an Börsen - Aber keine Panik

Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.699,2

0,8% Charts

News

Analysen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Finanzmärkten ist nach der Stabilisierung der vergangenen Tage am Mittwoch die Kriegsangst zurück. Die Abwärtsdynamik erreicht aber vielerorts nicht das Ausmaß, wie an der Wall Street am Vorabend. Der Ölpreis (Brent) zieht deutlich an und springt über die Marke 110 US-Dollar. Von Panik kann aber keine Rede sein, vermeintlich sichere Häfen wie Yen und Gold geben sogar leicht ab, waren aber zuvor stark gesucht gewesen.

Aufgeschreckt werden Anleger von Berichten, wonach das russische Militär zusehends auch zivile Einrichtungen unter Beschuss nimmt. Am sechsten Tag der Invasion wurde unter anderem der Kiewer Fernsehturm so schwer beschädigt, dass von diesem zunächst keine Ausstrahlung mehr möglich ist. Für Beunruhigung an den Finanzmärkten sorgte insbesondere auch, dass sich ein rund 74 Kilometer langer russischer Militärkonvoi Kiew nähern soll, wie Satellitenbilder zeigen.

US-Präsident Joe Biden hat seine Rede zur Lage der Nation für eine Generalabrechnung mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine genutzt. Biden bezeichnete Putin vor dem Kongress als "russischen Diktator". Biden ließ den Luftraum seines Landes für russische Flugzeuge sperren.

Fast wichtiger als der eigentliche Krieg sind die globalen Sanktionen gegen den Russland, an denen sich auch asiatische Staaten wie zum Beispiel Japan und Südkorea beteiligen. Diese zeigten Wirkung - auch in den verhängenden Ländern, heißt es im Handel. Für die Konjunkturentwicklung seien das keine positiven Aussichten. "Der Konflikt zeigt keinerlei Zeichen der Entspannung, Russland erweitert die Angriffe auf die Ukraine sogar noch und schürt damit weitere Sorgen über die ökonomischen Verwerfungen mit anhaltendem Preisdruck", heißt es bei IG.

Börsen sehr uneinheitlich

Während sich die Börse in Schanghai etwas leichter zeigt, geht es in Hongkong um 1,1 Prozent nach unten. Händler sprechen aber von geringen Umsätzen und werten dies als Zeichen des Abwartens. Die Bereitschaft zum Kauf sei vorhanden. In Hongkong, wo die Börse internationaler ausgerichtet ist, überwiege dagegen die Risikoaversion, so Händler.

In Südkorea, wo am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, steigt der Kospi sogar - um 0.6 Prozent. Werte aus den Bereichen Ölverarbeitung und Schiffsbau stützen. Insgesamt beflügelt wird der Markt durch besser als gedacht ausgefallene Handelsdaten.

Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich dagegen sehr schwach - belastet von Finanz- und Automobilwerten. Im Automobilsektor gehen Sorgen über Lieferengpässe und steigende Kosten um. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent geschlossen und damit temporäre Verluste wettgemacht - gestützt von positiven Wachstumsdaten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.116,70 +0,3% -4,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.414,36 -1,6% -6,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.713,20 +0,5% -8,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.480,91 -0,2% -4,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.523,27 -1,1% -3,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.260,64 -0,5% +3,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.593,95 -0,2% +1,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:02h % YTD

EUR/USD 1,1116 -0,1% 1,1122 1,1232 -2,2%

EUR/JPY 127,93 +0,1% 127,80 129,14 -2,3%

EUR/GBP 0,8354 +0,1% 0,8347 0,8367 -0,6%

GBP/USD 1,3304 -0,2% 1,3328 1,3425 -1,7%

USD/JPY 115,09 +0,2% 114,91 114,97 -0,0%

USD/KRW 1.205,41 -0,0% 1.205,46 1.198,19 +1,4%

USD/CNY 6,3117 -0,0% 6,3122 6,3135 -0,7%

USD/CNH 6,3143 -0,1% 6,3190 6,3155 -0,6%

USD/HKD 7,8158 +0,0% 7,8156 7,8133 +0,3%

AUD/USD 0,7268 +0,2% 0,7251 0,7285 +0,1%

NZD/USD 0,6771 +0,3% 0,6754 0,6788 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 44.273,33 +0,3% 44.160,74 43.495,61 -4,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,26 103,41 +4,7% 4,85 +45,4%

Brent/ICE 109,92 104,97 +4,7% 4,95 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,83 1.945,33 -0,4% -7,50 +5,9%

Silber (Spot) 25,17 25,36 -0,8% -0,19 +8,0%

Platin (Spot) 1.058,50 1.057,90 +0,1% +0,60 +9,1%

Kupfer-Future 4,57 4,59 -0,4% -0,02 +2,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 01:03 ET (06:03 GMT)