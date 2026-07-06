MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Samsung-Aktie trotz starker Zahlen unter Druck

09:14

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Schwere Verluste in Seoul haben am Dienstag das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Der in den vergangenen Wochen teils extrem volatile Kospi sackte um 4,9 Prozent ab. Er schloss damit aber dennoch stark erholt vom Tagestief angesichts zwischenzeitlicher Verluste von rund 8 Prozent. Der Index gilt als stark technologielastig und litt einmal mehr unter Gewinnmitnahmen bei Technologietiteln. Seit Jahresbeginn liegt er immer noch gut 80 Prozent im Plus.

Werbung

Insgesamt dürfte an den Börsen der Region für etwas Verunsicherung gesorgt haben, dass der Iran laut Berichten Raketen auf Handelsschiffe abgefeuert haben soll, die die Straße von Hormus durchquerten. Darauf zogen die Ölpreise zwar an, mit rund 1,5 Prozent aber relativ moderat.

Samsung Electronics rutschten in Seoul um knapp 8 Prozent ab, obwohl das Unternehmen einen 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im zweiten Quartal in Aussicht gestellt hatte und damit eine Fortsetzung der Rekordgewinnserie inmitten des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) und der Nachfrage nach Chips für KI-Infrastrukturen und -Anwendungen. Konkret rechnet Samsung umgerechnet mit 58,47 Milliarden Dollar. Damit würde der operative Gewinn aus dem Vorquartal um 56 Prozent übertroffen. Der Quartalsumsatz soll sich der Prognose zufolge mehr als verdoppeln.

Trotz der starken Samsung-Zahlen war im Handel von Zweifeln die Rede, ob das zukünftige Gewinnwachstum die hohen Bewertungen bei Aktien mit KI-Fantasie rechtfertigt. "Die Sorge ist, dass bei nachlassenden Investitionen das Wachstum der Speichernachfrage abflauen und die Gewinnerwartungen der Chiphersteller beeinträchtigen könnte", sagte Marktkenner Vasu Menon von OCBC. Der Markt blicke über die starken Quartalsergebnisse von Samsung hinaus und hinterfrage die Nachhaltigkeit der Rekordgewinne im Speicherchipgeschäft. Die Frage sei, ob sogenannte Hyperscaler letztlich ausreichende Renditen aus ihren KI-Investitionen erzielten.

Werbung

Die Samsung-Kursschwäche breitete sich über die gesamte Halbleiter-Lieferkette aus. SK Hynix fielen um 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag offiziell den Vermarktungsprozess für die geplante Zweitnotierung der Aktie in den USA gestartet hatte. Trotz der Verluste liegen Samsung seit Jahresbeginn noch rund 146 Prozent im Plus und SK Hynix sogar 238 Prozent.

In Taipeh gaben Hon Hai Precision (Foxconn) um 2,1 Prozent nach, in Tokio Advantest um 2,3 Prozent und Murata Manufacturing um 10,1 Prozent. Außerdem fiel der Kurs des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings um rund 11 Prozent, während Lasertec um 6,4 Prozent zurückkamen. Softbank Group gaben um 2,0 Prozent nach. Der breite Tokioter Aktienindex Topix büßte 1,0 Prozent ein.

Auf den Index in Seoul drückte unterdessen auch ein Kurseinbruch bei Hanwha Ocean. Der Kurs tauchte um fast 23 Prozent ab, nachdem Kanada einen großen U-Bootauftrag an die deutsche TKMS vergeben hatte und nicht an ein Konsortium unter Führung von Hanwha Ocean. HD Hyundai Heavy verbilligten sich um über 5 Prozent. Das Unternehmen gehört dem Hanwha-Konsortium an.

Werbung

LG Electronics legten um 1,5 Prozent zu. Der Elektronikriese hatte für das zweite Quartal einen mehr als doppelt so hohen Betriebsgewinn wie im Vorjahr angekündigt. Neben einer Rückerstattung von US-Zöllen wurde eine robuste Profitabilität in den Geschäftsbereichen Haushaltsgeräte, Fernseher und Fahrzeugkomponenten als Grund genannt.

In Shanghai verlor der Composite-Index 1,3 Prozent, in Hongkong (Späthandel) büßte der HSI 0,7 Prozent ein. Im australischen Sydney ging es um 0,4 Prozent südwärts.

Dort teilte das doppelt gelistete Molkereiunternehmen A2 Milk mit, dass der Jahresumsatz mit Säuglingsnahrung aufgrund von Problemen in der Lieferkette um 14 Prozent gesunken ist. Der Kurs fiel darauf um 1,7 Prozent. Wisetech reagierten mit einem Anstieg um 5,7 Prozent auf die Nachricht, dass der Gründer des Logistiksoftwareunternehmens, Richard White, als Vorsitzender zurückgetreten ist. Hintergrund sind wochenlange Überprüfungen des Vorwurfs, White habe den Einwanderungsstatus einer Frau ausgenutzt und falsche Angaben in einem Visumantrag gemacht.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.803,90 -0,3 +1,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.179,30 -1,0 +19,5 08:00

Kospi (Seoul) 7.656,31 -4,9 +81,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.457,16 -0,7 -8,5 10:00

Shanghai-Composite 3.990,24 -1,3 +0,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.319,16 +1,1 +14,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.955,81 +0,7 -31,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.681,46 -0,1 +0,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1427 -0,1 1,1440 1,1426 -2,7

EUR/JPY 185,17 -0,2 185,44 185,39 +0,6

EUR/GBP 0,8543 +0,0 0,8542 0,8563 -2,0

USD/JPY 162,01 -0,0 162,08 162,20 +3,4

USD/KRW 1.527,85 -0,0 1.528,49 1.532,56 +6,1

USD/CNY 6,7989 +0,1 6,7958 6,7917 -2,8

USD/CNH 6,8015 +0,1 6,7942 6,7942 -2,5

USD/HKD 7,8425 -0,0 7,8430 7,8423 +0,8

AUD/USD 0,6944 -0,1 0,6952 0,6930 +4,1

NZD/USD 0,5690 -0,2 0,5700 0,5690 -1,2

BTC/USD 63.334,08 -0,7 63.796,48 62.923,37 -27,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,40 +1,2 0,85 68,55

Brent/ICE 72,96 +1,4 0,97 71,99

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.126,19 -0,9 -37,79 4.163,98

Silber 61,02 -1,7 -1,06 62,08

Platin 1.619,27 -0,7 -11,73 1.631,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)