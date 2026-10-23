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MÄRKTE ASIEN/Abwärtsbewegung verliert an Dynamik - SK Hynix drehen ins Plus

Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Group
34.30 EUR -0.45 EUR -1.29 %
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Fortescue Metals Group LtdShs
9.03 EUR -0.10 EUR -1.05 %
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Rio Tinto Ltd.
91.60 EUR 0.90 EUR 0.99 %
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Rio Tinto plc
75.85 EUR 0.54 EUR 0.72 %
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Zip Co
0.91 EUR -0.33 EUR -26.88 %
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den meisten asiatischen Aktienmärkten geht es am Freitag weiter nach unten, wobei die Dynamik gegenüber dem Vortag aber geringer ist. Weiter sorgen die Bedenken über die Rentabilität von KI-Investitionen und zu hohe Bewertungen von KI-Aktien für Vorsicht, zumal die technologielastigen US-Aktienindizes am Vortag unter die Räder kamen. Daneben sorgt die unverändert angespannte Lage im Nahen Osten für Verkaufslaune bei Aktien. Bei den Ölpreisen gibt es nach dem jüngsten Anstieg auf das erhöhte Niveau keine Entspannung. Brent-Öl kostet 113,73 Dollar. So teuer war es zuletzt im Mai.

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In Japan kommt als Belastungsfaktor hinzu, dass die Verbraucherpreisinflation in Japan im September angezogen hat, was der Notenbank Argumente liefert, die Zinsen bis zum Jahresende abermals anzuheben. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,1 Prozent. Ökonomen hatten das zwar auch erwartet, es bedeutet aber gleichwohl einen Anstieg gegenüber den 1,7 Prozent im August.

In Tokio büßt der Topix 1,3 Prozent ein, in Seoul gibt der Kospi um 1,1 Prozent nach auf das niedrigste Niveau seit drei Monaten. Der Shanghai-Composite kommt um 1,2 Prozent zurück. In Hongkong zeigt der HSI eine Gegenbewegung auf den scharfen Rücksetzer am Donnerstag, für den vor allem schwer gewichtete Technologieaktien gesorgt hatten. Der HSI steigt um 0,6 Prozent. Im australischen Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach. Er kommt erneut glimpflicher davon, was seiner geringen Technologielastigkeit geschuldet ist.

Unter den Einzelwerten steigen SK Hynix in Seoul nach deutlichen Anfangsverlusten inzwischen um rund 3 Prozent. Der Halbleiterriese hat in Anbetracht des eingetrübten Umfelds Pläne für einen möglichen US-Börsengang seiner Flash-Speicher-Sparte Solidigm ad acta gelegt. Samsung Electronics liegen knapp behauptet im Markt.

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In Sydney stehen Rohstoffaktien unter Druck. Rio Tinto geben um 2,1 Prozent nach. Der Rohstoffriese hat mitgeteilt, 1,9 Milliarden US-Dollar in die Erschließung einer Bauxitlagerstätte zu investieren. BHP rutsche um über 3 Prozent ab, Fortescue büßen 1,8 Prozent ein.

Ein Kursdebakel erlebt die Aktie des Ratenzahlungsanbieters Zip mit einem Minus von fast 30 Prozent. Zip hat eingestanden, dass im Berichtsquartal im Zuge eines Betrugs einmalige Kosten von 10 Millionen australischen Dollar angefallen sind. Das schürt laut den Citi-Analysten Sorgen hinsichtlich der Risikokontrollen und der Offenlegung.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.783,90 -0,1 +0,8 07:00

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Topix 500 (Tokio) 3.083,73 -1,3 +15,9 08:00

Kospi (Seoul) 5.495,25 -0,7 +30,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.066,79 +0,6 -10,0 10:00

Shanghai-Composite 3.614,12 -1,2 -8,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.409,81 -0,1 +16,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.446,64 +1,1 -37,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.605,09 -0,2 -4,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:10 % YTD

EUR/USD 1,1211 -0,0 1,1214 1,1247 -4,6

EUR/JPY 175,89 +0,1 175,81 176,48 -4,4

EUR/GBP 0,8370 0,0 0,8370 0,8388 -4,0

USD/JPY 156,87 +0,1 156,76 156,91 +0,2

USD/KRW 1.324,71 -0,0 1.325,21 1.322,70 -8,0

USD/CNY 6,6727 -0,0 6,6745 6,6734 -4,6

USD/CNH 6,6729 0,0 6,6726 6,6724 -4,3

USD/HKD 7,8411 +0,1 7,8358 7,8409 +0,8

AUD/USD 0,7008 -0,2 0,7019 0,7015 +5,0

NZD/USD 0,5695 +0,2 0,5682 0,5697 -1,1

BTC/USD 81.655,21 +0,6 81.192,42 82.363,88 -6,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,10 +0,6 0,63 99,47

Brent/ICE 113,71 +0,5 0,54 113,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.006,42 -0,4 -17,56 4.023,98

Silber 53,65 -1,6 -0,88 54,53

Platin 1.565,07 -0,3 -5,18 1.570,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 00:46 ET (04:46 GMT)

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets

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