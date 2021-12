MÄRKTE ASIEN/Abwärtstendenz im Sog schwächerer US-Vorgabe

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die gute Stimmung vom Wochenauftakt an den Börsen in Ostasien ist am Dienstag wieder verflogen. Im Sog schwächerer US-Vorgaben geht es an den meisten Plätzen nach unten. Beobachter sprechen von Zurückhaltung angesichts der weiter herrschenden Unwägbarkeiten um die Corona-Virusvariante Omikron und mit Blick auf die diversen Notenbanksitzungen im weiteren Wochenverlauf, allen voran in den USA. Dort werden die Ergebnisse am Mittwoch erwartet und sie könnten eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik und damit schneller näher rückende Zinserhöhungen bringen.

In diesem Umfeld halten sich die Anleger mit Käufen von Risikopapieren wie Aktien zurück. In Tokio kommt der Nikkei-Index um 0,8 Prozent zurück auf 28.409 Punkte. Dort werden wegen der Pandemiesorgen Aktien von Fluglinien und Eisenbahngesellschaften verkauft. In Seoul geht es ähnlich deutlich nach unten. In Hongkong verliert der HSI mit 1,3 Prozent noch deutlicher, auch nachdem in China der erste Infektionsfall mit der Omikron-Variante entdeckt wurde. Besser schlug sich Sydney mit einer immerhin behaupteten Schlusstendenz nach einem schwächeren Start.

In Hongkong drücken fortgesetzte Kursverluste bei Aktien aus dem Immobiliensektor, wo einige Unternehmen mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben, auch wenn Peking mittlerweile erste Hilfsmaßnahmen wie eine erleichterte Refinanzierung eingeleitet hat. Neu in den Verdacht geraten ist mit möglichen Liquiditätsproblemen Shimao Group Holdings. Der Kurs rutscht um 13,6 Prozent ab.

Außerdem verbilligen sich China Resources, Longfor Group, China Overseas Land und Hang Lung Properties zwischen 1,5 und 4,8 Prozent. Country Garden kommen um 3,8 Prozent zurück, der bereits zertrümmerte Kurs des größten und bekanntesten Problemfalls China Evergrande sackt um weitere 7 Prozent ab.

Besser als der breite Markt halten sich China Mobile, die unverändert tendieren. Das staatlich kontrollierte Unternehmen hat grünes Licht für eine zweite Börsennotierung als sogenannte A-Aktie in Schanghai erhalten, nachdem es im früheren Jahresverlauf gezwungen worden war, die US-Notierung seiner Aktien einzustellen.

In Sydney stützten Kursgewinne von Finanz-und Rohstoffaktien. Gekauft wurden insbesondere Aktien von Goldschürfern wie Northern Star, Gold Road, Perseus, Silver Lake und St. Barbara, die zwischen 1,5 und 3,4 Prozent zulegten. Woolworths (-7,8%) litten darunter, dass der Einzelhändler Kosten im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie dargelegt hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.378,40 -0,0% +12,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.408,92 -0,8% +3,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.977,97 -0,8% +3,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.667,21 -0,4% +5,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.647,85 -1,3% -12,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.121,38 +0,0% +10,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.487,36 -0,5% -8,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:18 % YTD

EUR/USD 1,1278 -0,0% 1,1283 1,1288 -7,7%

EUR/JPY 128,09 -0,1% 128,17 128,14 +1,6%

EUR/GBP 0,8543 +0,1% 0,8538 0,8531 -4,3%

GBP/USD 1,3202 -0,1% 1,3216 1,3230 -3,5%

USD/JPY 113,58 -0,0% 113,59 113,53 +10,0%

USD/KRW 1.183,33 -0,2% 1.185,12 1.181,00 +9,0%

USD/CNY 6,3651 -0,0% 6,3670 6,3632 -2,5%

USD/CNH 6,3710 -0,0% 6,3738 6,3662 -2,0%

USD/HKD 7,8019 -0,0% 7,8019 7,7980 +0,6%

AUD/USD 0,7102 -0,4% 0,7132 0,7158 -7,8%

NZD/USD 0,6740 -0,2% 0,6754 0,6780 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 47.105,28 +0,4% 46.917,98 48.862,83 +62,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,89 71,29 -0,6% -0,40 +49,3%

Brent/ICE 74,03 74,39 -0,5% -0,36 +49,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,28 1.787,18 -0,1% -0,90 -5,9%

Silber (Spot) 22,22 22,35 -0,6% -0,13 -15,8%

Platin (Spot) 935,00 933,85 +0,1% +1,15 -12,7%

Kupfer-Future 4,28 4,28 -0,2% -0,01 +21,4%

===

