MÄRKTE ASIEN/Abwartend vor US-Arbeitsmarkt - Schanghai minus 2%

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien den letzten Handelstag der Woche beendet. In Schanghai und Hongkong ging es deutlicher nach unten. Der Schanghai-Composite verzeichnete mit einem Abschlag von 2,0 Prozent das stärkste Tagesminus seit Anfang März. Teilnehmer sprachen insgesamt von einer abwartenden Haltung vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag (MESZ).

Die zur Wochenmitte veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktdaten, die vielen als Indikator für den offiziellen Bericht gelten, hatten klar positiv überrascht. Sollte der Juni-Bericht ebenso über den Erwartungen ausfallen, könnte das die Sorgen vor einem früher als gedachten geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank befeuern und damit für die Aktienmärkte potenziell belastend wirken.

Schanghai und Hongkong deutlich im Minus

Investoren hätten in Schanghai verstärkt Aktien abgestoßen, da eine vermeintliche Periode der Sicherheit im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der regierenden Kommunistischen Partei als beendet angesehen wurde, hieß es. Zudem habe Präsident Xi Jinping harsche Töne angeschlagen. Die Kontrolle über Taiwan zu erlangen sei eine "historische Mission" und er warnte die Gegner des Landes, sich der Regierung nicht in den Weg zu stellen.

"Die Anleger sind mit hohen Erwartungen in den Jahrestag gegangen und die Marktentwicklung hat etwas enttäuscht", sagte Amy Lin, Analystin bei Capital Securities. Der starke Rückgang könnte jedoch von kurzer Dauer sein, so Analysten. Chinas Wirtschaftswachstum sei stabil, während sich die ausländischen Märkte erholten, was ein gutes Zeichen für die Entwicklung der Unternehmensgewinne sei. "Die Aktien werden bald wieder auf Kurs kommen und es wird eine langfristige Outperformance in High-Tech- und Wachstumssektoren geben", so ein Teilnehmer.

Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls um 2,0 Prozent abwärts. In Hongkong fand am Vortag wegen eines Feiertages kein Handel statt.

In Tokio legte der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 28.783 Punkte zu, angeführt von Gewinnen bei den Auto- und Energiewerten. Nissan Motor schlossen 3,6 Prozent höher.

Der Kospi schloss kaum verändert. Hier fielen Auto-, Einzelhandels- und Technologiewerte zurück. Auf Wochensicht verlor der Index 0,6 Prozent und beendete damit eine sechswöchige Gewinnphase.

Ölwerte gesucht - Treffen der Opec+ im Blick

Kräftig aufwärts ging es in der Region mit den Kursen der Ölaktien wie Inpex, Cnooc oder Woodside Petroleum, nachdem die Ölpreise am Vortag auf Mehrjahreshochs gestiegen waren. In Australien war der Energiesektor mit einem Plus von 1,8 Prozent Tagesgewinner.

Am Vortag hatten sich die wichtigsten ölproduzierenden Länder - die Gruppe Opec+ - vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff und wachsender Inflationssorgen nicht auf eine Erhöhung der Ölfördermenge einigen können. Das Treffen soll am Freitag fortgesetzt werden. Analysten rechnen mehrheitlich mit einer leichten Erhöhung der Produktion um 500.000 Barrel pro Tag, es gab zuletzt aber auch Stimmen, dass die Förderung auf dem aktuellen Niveau belassen werden könnte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.308,60 +0,59% +11,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.783,28 +0,27% +4,6% 08:00

Kospi (Seoul) 3.281,78 -0,01% +14,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.518,76 -1,95% +1,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.256,05 -1,98% +5,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.710,15 -0,02% +20,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.126,67 +0,08% +9,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.531,08 -0,21% -5,7% 11:00

BSE (Mumbai) 52.250,17 -0,13% +9,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,1823 -0,2% 1,1850 1,1855 -3,2%

EUR/JPY 131,98 -0,1% 132,17 131,88 +4,7%

EUR/GBP 0,8597 -0,1% 0,8610 0,8573 -3,7%

GBP/USD 1,3752 -0,1% 1,3762 1,3831 +0,6%

USD/JPY 111,60 +0,1% 111,53 111,23 +8,1%

USD/KRW 1136,16 +0,3% 1133,11 1132,05 +4,7%

USD/CNY 6,4816 +0,2% 6,4691 6,4591 -0,7%

USD/CNH 6,4882 +0,2% 6,4720 6,4626 -0,2%

USD/HKD 7,7682 +0,0% 7,7660 7,7646 +0,2%

AUD/USD 0,7456 -0,2% 0,7469 0,7502 -3,2%

NZD/USD 0,6956 -0,2% 0,6967 0,7002 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 33.131,01 -1,1% 33.501,26 33.466,51 +14,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,11 75,23 -0,2% -0,12 +55,3%

Brent/ICE 75,62 75,84 -0,3% -0,22 +47,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.776,08 1.776,85 -0,0% -0,78 -6,4%

Silber (Spot) 26,04 26,03 +0,0% +0,01 -1,4%

Platin (Spot) 1.093,63 1.086,93 +0,6% +6,70 +2,2%

Kupfer-Future 4,26 4,24 +0,3% +0,01 +20,7%

===

