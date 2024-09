MÄRKTE ASIEN/Aktien knapp behauptet - Marktzinsen in Japan steigen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch in Ermangelung einer Vorgabe der Wall Street, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gearbeitet wurde, hat sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien wenig getan. Insgesamt war die Tendenz etwas leichter. Am größten fiel das Minus in Seoul aus. Dort ging es nach einem kleinen Schwächeanfall im Spätgeschäft um 0,6 Prozent abwärts für den Kospi. An den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai könnten die jüngsten, durchwachsen ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten noch leicht negativ nachgewirkt haben. Laut Ökonomen deuten sie weiter darauf hin, dass staatliche Stimuli notwendig sind zur Ankurbelung des Konsums.

In Tokio gab der Nikkei-225-Index minimal nach auf 38.686 Punkte, auch in Sydney lag das Marktbarometer am Ende knapp unter dem Vortagsstand. Im Blick hatten die Akteure vielfach den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA und hielten sich daher mit Käufen zurück. Er wird am Nachmittag (MESZ) berichtet und könnte für die im September erwartete Zinssenkung der US-Notenbank eine Rolle spielen, zumindest was das Ausmaß des Zinsschritts betrifft.

In Schanghai wurden Bankaktien verkauft, nach laut Händlern schwachen Zweitquartalsergebnissen und wegen Sorgen um die Zinsmargen im zweiten Halbjahr. Industrial & Commercial Bank of China gaben um rund 3 und Agricultural Bank of China um knapp 5 Prozent nach.

Cathay Pacific büßten in Hongkong ein halbes Prozent ein. Die Fluglinie hat Dutzende von Flügen gestrichen, um seine Flotte von Airbus-350-Jets zu inspizieren, nachdem bei einem der Flugzeuge auf einem Flug in die Schweiz Triebwerksprobleme festgestellt wurden.

In Tokio wurden dagegen steigende Bankenkurse beobachtet, nachdem die japanische Zehnjahresrendite mit 0,92 Prozent fast auf ein Einmonatshoch gestiegen war. Hintergrund sind die Zinserhöhungspläne der japanischen Notenbank. Höhere Zinsen sind lukrativ für die Magen im Kreditgeschäft der Geldhäuser. Mitsubishi UFJ Financial und Sumitomo Mitsui Financial gewannen je 3,3 Prozent. Nach einem 35-prozentigen Gewinnrückgang im Fiskaljahr verlor der Kurs des Getränkeherstellers Ito En 3,0 Prozent.

In Seoul verteuerten sich Korea Electric Power um 2,1 Prozent vor dem Hintergrund von Preiserhöhungsplänen des staatlichen Versorgers. Hyundai Motor verloren nach einem Rückgang der Absätze im August 3,5 Prozent. Sehr schwach lagen auch SK Hynix (-3,3%) und LG Display (-5,6%) im Markt.

In Sydney stützten erneut festere Bankaktien den Index. Dagegen neigten Rohstoffaktien erneut zur Schwäche, belastet von der weiter flauen industriellen Aktivität im wichtigsten Abnehmerland China.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.103,20 -0,1% +6,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.686,31 -0,0% +15,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.664,63 -0,6% +0,4% 08:00

Schanghai-Comp. 2.802,98 -0,3% -5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.630,91 -0,3% +3,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.092,21 -0,6% +23,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.477,92 +0,4% +6,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.675,51 -0,2% +15,4% 11:00

BSE (Mumbai) 82.456,76 -0,1% +14,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 % YTD

EUR/USD 1,1061 -0,1% 1,1071 1,1061 +0,2%

EUR/JPY 161,64 -0,6% 162,63 161,80 +3,9%

EUR/GBP 0,8427 +0,1% 0,8422 0,8419 -2,9%

GBP/USD 1,3126 -0,1% 1,3145 1,3139 +3,1%

USD/JPY 146,13 -0,5% 146,87 146,27 +3,7%

USD/KRW 1.340,82 +0,2% 1.338,46 1.338,17 +3,3%

USD/CNY 7,1232 +0,1% 7,1184 7,1106 +0,3%

USD/CNH 7,1203 +0,1% 7,1151 7,1063 +2,0%

USD/HKD 7,7971 +0,0% 7,7968 7,7977 -0,2%

AUD/USD 0,6745 -0,7% 0,6790 0,6776 -0,9%

NZD/USD 0,6197 -0,6% 0,6233 0,6231 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 58.976,70 -0,1% 59.054,95 57.711,95 +35,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,08 73,55 +0,7% +0,53 +4,4%

Brent/ICE 77,40 77,52 -0,2% -0,12 +2,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.497,20 2.499,79 -0,1% -2,59 +21,1%

Silber (Spot) 28,41 28,73 -1,1% -0,31 +19,5%

Platin (Spot) 920,69 930,03 -1,0% -9,35 -7,2%

Kupfer-Future 4,10 4,14 -1,7% -0,07 +3,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

