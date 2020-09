MÄRKTE ASIEN/Aktien überwiegend mit Abgaben - Südkorea freundlich

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen überwiegen die Abgaben am Dienstag. In China, wo der Caixi-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August auf das höchste Niveau seit fast einem Jahrzehnt geklettert ist, tut sich an den Aktienmärkten wenig. Anleger interessierten sich mehr für harte Fakten als für solche Daten, heißt es. Nach der langen Aufschwungphase am Aktienmarkt sei dieser der tatsächlichen Entwicklung weit enteilt, nun könnte es turbulenter am Aktienmarkt zugehen, sagt ein Händler. Auch saisonal bewegten sich die Märkte auf eine schwächere Periode zu.

In Hongkong präsentiert sich der HSI hauchdünn im Minus. Ohne den Aufschlag von Tencent von 1,3 Prozent läge der Markt deutlicher hinten. Die Rally der Technologiewerte an der Wall Street stützt auch in China den Sektor. China Shenhua Energy ziehen nach Plänen für einen Aktienrückkauf um weitere 2,3 Prozent an. China Evergrande sinken um 4,5 Prozent, der chinesische Immobilien-Entwickler hat schwache Halbjahreszahlen vorgelegt. In Schanghai liegen die Kurse ebenfalls fast unbewegt im Markt - der Composite steigt minimal.

Auch Börse in Tokio tritt auf der Stelle

In Tokio fast das gleiche Bild wie in China - kaum Bewegung. Der Nikkei-225 verliert knapp 0,1 Prozent. Titel aus den Sektoren Telekommunikation, Versicherungswesen und Immobilien drücken das Marktbarometer. KDDI ermäßigen sich um weitere 2,1 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Sektorwerte wegen regulatorischem Druck zu Gebührensenkungen gelitten. Nach dem Einstieg von Berkshire Hathaway bei fünf großen Wertpapierhandelshäusern ziehen deren Kurse den zweiten Tag in Folge stark an. Bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten nach dem Rücktritt von Shinzo Abe dürfte Zurückhaltung am japanischen Aktienmarkt herrschen, prognostizieren Händler.

In Australien fällt der Leitindex mit minus 1,8 Prozent deutlicher. Händler verweisen auf schwache Daten. So ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im August gesunken, er bewegt sich außerhalb des Wachstumsbereichs. Die Immobilienpreise sind den vierten Monat in Folge gefallen - ein Alarmsignal. Und die Konsumausgaben sind erstmals seit Mitte Mai auf Jahressicht gesunken. In den zuletzt von der Coronapandemie heftig betroffenen Regionen brachen die Ausgaben zum Teil um ein Viertel ein.

Anders der Markt in Südkorea, wo der Kospi um 0,9 Prozent zulegt. Besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten für August stützen ebenso wie eine leichte Aufwärtsrevision des BIP im zweiten Quartal. Zudem plant die Regierung eine Budgetaufstockung um 8,5 Prozent wegen der Auswirkungen der Coronakrise. Daher ziehen Infrastrukturwerte besonders deutlich an: Daelim Construction legen um 7 und Daewoo Engineering & Construction um 1,9 Prozent zu. Technologietitel werden von ihren Pendants der Wall Street gestützt: Samsung Electronics steigen um 1,1 und SK Hynix um 1,5 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.948,90 -1,84% -11,00% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.128,90 -0,05% -2,18% 08:00

Kospi (Seoul) 2.349,91 +1,01% +6,93% 08:00

Schanghai-Comp. 3.397,17 +0,04% +11,38% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.171,55 -0,02% -10,41% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.519,70 -0,51% -21,42% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.527,75 +0,17% -4,00% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:04h % YTD

EUR/USD 1,1989 +0,4% 1,1939 1,1892 +6,9%

EUR/JPY 126,81 +0,3% 126,43 125,83 +4,0%

EUR/GBP 0,8943 +0,1% 0,8932 0,8936 +5,7%

GBP/USD 1,3408 +0,3% 1,3367 1,3306 +1,2%

USD/JPY 105,78 -0,1% 105,89 105,82 -2,7%

USD/KRW 1183,92 -0,4% 1188,11 1187,63 +2,5%

USD/CNY 6,8204 -0,4% 6,8485 6,8578 -2,1%

USD/CNH 6,8223 -0,4% 6,8495 6,8581 -2,1%

USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7404 +0,4% 0,7376 0,7348 +5,7%

NZD/USD 0,6758 +0,3% 0,6739 0,6726 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 11.713,76 +0,7% 11.630,51 11.619,01 +62,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,98 42,61 +0,9% 0,37 -25,0%

Brent/ICE 45,74 45,28 +1,0% 0,46 -25,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.986,76 1.970,15 +0,8% +16,61 +30,9%

Silber (Spot) 28,69 28,28 +1,5% +0,42 +60,7%

Platin (Spot) 946,70 934,13 +1,3% +12,58 -1,9%

Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,2% +0,01 +8,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 01:22 ET (05:22 GMT)