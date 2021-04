MÄRKTE ASIEN/Aktienbörsen auf Erholungskurs - Tokio vorn

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Donnerstag stehen die Börsenampeln in Asien und Australien weitgehend auf grün. Damit erholen sich die Indizes etwas von der Talfahrt des Vortages - an der Wall Street endete am Vorabend eine Phase zweitägiger Gewinnmitnahmen. In Tokio, wo zwei Tage hintereinander die größten Verluste verbucht wurden, fällt die Erholung am deutlichsten aus. Die explodierenden Coronainfektionen in Teilen Asiens wie in Indien, aber auch in Teilen Japans geraten wieder etwas in den Hintergrund. Analysten sehen daher mehr Potenzial nach oben, weil sich Anleger wieder verstärkt der gut laufenden Berichtsperiode und der Konjunkturerholung zuwendeten.

Die gesteigerte Risikoneigung lässt sich auch am Devisenmarkt ablesen, wo der Dollar gegen die lokalen Währungen zur Schwäche neigt. Der ICE-Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein. In Tokio gewinnt der Nikkei-225 knapp 2 Prozent, nachdem der japanische Leitindex zwei Tage in Folge jeweils um rund 2 Prozent eingebrochen war. Angeführt wird das Tableau der Gewinner von Elektronikwerten: Tokyo Electron steigen um 3,6 und Lasertec um 4,1 Prozent. Doch noch immer schwebt das Damoklesschwert eines möglichen Notstands im Großraum Tokio und Osaka über dem Aktienmarkt wegen steigender Coronainfektionen. Diese sorge hatte den Nikkei zuvor in die Knie gezwungen.

China-Börsen uneinheitlich

In China zeigen sich die Börsen uneinheitlich: Während Schanghai als eine der ganz wenigen Börsen knapp im Minus gehandelt wird, zeigt sich Hongkong freundlich. Im chinesischen Kernland zeigt sich zudem der Shenzhen knapp behauptet. Der Aufwärtstrend im chinesischen Kernland bleibe intakt, heißt es von Analysten. Allerdings dürften Aktien mit hoher Bewertung im zweiten Quartal verstärkt unter Druck geraten, weil die Notenbank die Liquidität am Markt verknappe, heißt es weiter.

In Hongkong sprechen Händler ebenfalls von einem sich verbessernden Sentiment, gleichwohl sehen sie aber nicht mehr viel Potenzial für üppige Aufschläge. Der Reigen von Platzierungen und anderen Aktivitäten zur Kapitalaufnahme dürfte sich fortsetzen und die Liquidität am Markt begrenzen, heißt es. China Life Insurance ziehen um 3,1 Prozent an. Der Lebensversicherer hat einen Gewinnsprung in Aussicht gestellt.

Der südkoreanische Kospi präsentiert sich etwas fester und wird dabei von Technologietiteln gezogen. Vereinzelt beobachten Händler Schnäppchenjäger am Markt nach den jüngsten Abschlägen. Im Vorfeld der im Tagesverlauf anstehenden Geschäftszahlen des Automobilkonzerns Kia steigt der Kurs um 0,6 Prozent.

In Indien zeigt sich der Markt erneut leichter - belastet von den weiter steigenden Coronainfektionen. Indien zählt derzeit zu den am härtesten von der Pandemie betroffenen Staaten der Welt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.034,70 +0,53% +6,80% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.067,55 +1,96% +3,88% 08:00

Kospi (Seoul) 3.177,28 +0,18% +10,57% 08:00

Schanghai-Comp. 3.471,23 -0,05% -0,05% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.754,82 +0,46% +6,99% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.180,31 +0,80% +12,25% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.605,37 +0,55% -1,88% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:17h % YTD

EUR/USD 1,2034 -0,0% 1,2036 1,2024 -1,5%

EUR/JPY 129,88 -0,1% 130,06 129,88 +3,0%

EUR/GBP 0,8639 -0,0% 0,8639 0,8633 -3,3%

GBP/USD 1,3930 -0,0% 1,3932 1,3929 +1,9%

USD/JPY 107,93 -0,1% 108,06 108,02 +4,5%

USD/KRW 1116,88 -0,0% 1116,96 1118,06 +2,9%

USD/CNY 6,4872 -0,1% 6,4909 6,4956 -0,6%

USD/CNH 6,4855 -0,1% 6,4917 6,4951 -0,3%

USD/HKD 7,7613 -0,0% 7,7642 7,7622 +0,1%

AUD/USD 0,7744 -0,1% 0,7752 0,7721 +0,6%

NZD/USD 0,7190 -0,2% 0,7207 0,7181 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 53.946,74 -1,6% 54.814,01 55.500,90 +85,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,06 61,35 -0,5% -0,29 +25,6%

Brent/ICE 65,02 65,32 -0,5% -0,30 +26,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,62 1.794,10 -0,1% -2,48 -5,6%

Silber (Spot) 26,47 26,60 -0,5% -0,13 +0,3%

Platin (Spot) 1.214,80 1.216,20 -0,1% -1,40 +13,5%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,3% -0,01 +21,1%

