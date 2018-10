MÄRKTE ASIEN/Aktienmärkte mit deutlichen Abgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es zu Wochenanfang weiter abwärts. Belastet werden die Börsen von negativen US-Vorgaben. Der technologielastige Nasdaq-Composite markierte in der Vorwoche seine schwächste Handelswoche seit März. Zudem war am Freitag die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit 3,24 Prozent auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen. Aktuell notiert sie bei 3,23 Prozent und damit kaum verändert. Steigende Marktzinsen machen Aktien grundsätzlich unattraktiver. Keine Erleichterung brachte die am Sonntag von der chinesischen Zentralbank (PBoC) angekündigte Senkung der Mindestreserveanforderung für Banken.

In Schanghai und Shenzhen fand vergangene Woche wegen Nationalfeiertagen kein Handel statt. In Tokio ist die Börse am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

PBoC senkt Reservesatz - Börsen in China dennoch mit Abgaben

Trotz der angekündigten Senkung der Mindestreserve durch Peking geht es an den Aktienmärkten in China am Montag weiter nach unten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt mit 0,9 Prozent im Minus. In Schanghai rutscht der Composite nach einer einwöchigen Feiertagspause sogar um fast 3 Prozent nach unten ab. Der Schritt der Zentralbank wird als Folge des Handelskonflikts zwischen China und den USA gesehen. Die von den USA verhängten Importzölle auf chinesische Waren belasteten zunehmend die Wirtschaft, heißt es.

Durch die Maßnahme der Zentralbank stünden den Banken 1,2 Billionen Yuan (etwa 152 Milliarden Euro) zusätzlich zur Verfügung, so die PBoC. Die nunmehr vierte Senkung der Mindestreserveanforderung in diesem Jahr war von Volkswirten weithin erwartet worden, nachdem jüngste Konjunkturdaten von einem schwächeren Wirtschaftswachstum gezeugt hatten. Der Kurs der China Construction Bank notiert aktuell 0,6 Prozent niedriger. Die Bank auf China gibt 0,3 Prozent ab. Ping An geben gar 1,5 Prozent ab und dies trotz der weiterhin hohen Anleiherenditen. Banken und Versicherungen profitieren in der Regel von steigenden Marktzinsen, weil sie hohe Bestände an Anleihen halten.

Keine Wirkung an den Aktienmärkten zeigt die sich im September aufgehellt Stimmung bei den chinesischen Dienstleisten. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,1 von 51,5 Punkten im August.

Auch Technologiewerte stehen in Hongkong weiterhin unter Abgabedruck. Für die Aktie von Lenovo geht es um weitere 1,4 Prozent nach unten. Der Kurs war am Freitag zeitweise um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Hintergrund waren Medienberichte, wonach Peking Schnüffelchips in US-Server eingeschleust haben soll. Aktuell notieren Lenovo mit 1,8 Prozent schwächer. Für AAC Technologie geht es um 0,8 Prozent weiter nach unten. Sunny Optical verlieren 4,6 Prozent. Belastet werden Technologiewerte zudem von den weiterhin hohen Marktzinsen, denn Technologieunternehmen arbeiten in der Regel bei Investitionen mit einem hohen Fremdmittelanteil.

Ölpreis gibt nach

Die Preise am Ölmarkt geben zwar nach, liegen aber weiter auf hohem Niveau. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligt sich zuletzt um 1 Prozent auf 83,35 Dollar je Barrel. Tendenziell nach oben getrieben werden die Preise von einer erwarteten Angebotsverknappung, wenn im November die neuen US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Bereits aktuell sinken die persischen Erdölexporte.

Vor diesem Hintergrund fallen die Aktien von Ölwerten in der gesamten Region. In Hongkong sinken CNOOC und Petrochina um bis zu 2,6 Prozent. In Sydney, wo der S&P/ASX-200 um 1,3 Prozent abgibt, sieht es nicht besser aus. Für Santos, Oil Search und Woodside geht es bis zu 2,0 Prozent nach unten. Rio Tinto verlieren 1,8 Prozent und BHP Billiton geben 2,3 Prozent ab. Unter Druck stehen hier auch die schwergewichteten Finanzwerte. Macquarie liegen mit 1,1 Prozent im Minus, Westpac geben 0,9 Prozent nach.

