MÄRKTE ASIEN/Angst vor Handelskrieg lässt Anleger vorsichtig agieren

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen haben am Montag die negativen Vorzeichen überwogen. Händler berichteten von kleineren Gewinnmitnahmen: Während an Karfreitag die Börsen in Europa und den USA geschlossen waren, war es an vielen asiatischen Aktienmärkten nach oben gegangen. Daher hätten am Montag viele Anleger Kasse gemacht. Ansonsten sei es aber recht ruhig zugegangen, hieß es unter Verweis darauf, dass am Ostermontag neben vielen europäischen Aktienmärkten auch die Börsen in Australien, Neuseeland und Hongkong noch geschlossen waren. Und am Donnerstag steht in Hongkong und Schanghai schon die nächste feiertagsbedingte Handelspause an.

Zentrales Thema an den Märkten der Region war abermals der Zollstreit mit den USA. Nachdem diese kürzlich Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängt hatten, hat China am Montag als Vergeltungsmaßnahme 128 US-Produkte mit Strafzöllen belegt. Außerdem war der am Montag veröffentlichte Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende chinesische Gewerbe im März zurückgegangen. Er stand damit im Widerspruch zum offiziellen Index, den die nationale Statistikbehörde des Landes am Samstag veröffentlicht hatte und der im vergangenen Monat auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen war. Dass China den großen heimischen Technologieunternehmen die Rückkehr an den festlandchinesischen A-Aktienmarkt erlaubt, stützte die Börse in Schanghai nur vorübergehend. Der Schanghai-Composite gab anfängliche Gewinne ab und schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent.

In Tokio drehten die Kurse ebenfalls im späten Handel ins Minus. Der Nikkei-225-Index verlor 0,3 Prozent auf 21.389 Punkte. Aus dem Tankan-Bericht der japanischen Notenbank ging hervor, dass sich die Stimmung unter den großen Industriekonzernen des Landes im ersten Quartal überraschend leicht eingetrübt hat. Ursächlich dafür waren nicht zuletzt die US-Strafzölle.

Der Kospi verlor in Seoul 0,1 Prozent. Belastet wurde der Index von Schwergewicht Samsung Electronics, das um 1,4 Prozent fiel. Hyundai Motors legten dagegen nach der Vorlage von Absatzzahlen um 3,5 Prozent zu.

Technologiewerte wurden in der ganzen Region verkauft. Die Stimmung im Sektor hat sich zuletzt deutlich eingetrübt, unter anderem befeuert von dem jüngst bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei Facebook und der Angst vor einer strengeren Regulierung der Branche. In Taiwan büßten Taiwan Semiconductor 0,4 Prozent ein und Largan Precision 4,9 Prozent. In Tokio gaben Softbank um 1,1 Prozent nach. An der Börse in Shenzhen verloren die Aktien des Elektronikkonzerns Xiamen Intretech 4,2 Prozent, zusätzlich belastet vom Zollstreit zwischen China und den USA. Xiamen Intretech erzielt mehr als 90 Prozent des Umsatzes im Ausland.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 21.388,58 -0,31% -6,05% 08:00

Kospi (Seoul) 2.444,16 -0,07% -0,95% 08:00

Schanghai-Comp. 3.163,86 -0,16% -4,36% 09:00

Shenzhen A-Aktien 1.944,46 +0,30% -7,00% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) 10.888,27 -0,16% +2,31% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.433,69 +0,17% +0,54% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.860,55 -0,16% +3,81% 11:00

BSE (Mumbai) 33.128,58 +0,49% -2,02% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.00 % YTD

EUR/USD 1,2328 +0,0% 1,2324 1,2313 +2,6%

EUR/JPY 131,05 +0,1% 130,95 131,20 -3,1%

EUR/GBP 0,8767 -0,2% 0,8780 0,8763 -1,4%

GBP/USD 1,4062 +0,2% 1,4035 1,4051 +4,0%

USD/JPY 106,29 +0,0% 106,26 106,56 -5,6%

USD/KRW 1063,06 0% 1063,06 1066,13 -0,4%

USD/CNY 6,2816 -0,1% 6,2898 6,2930 -3,5%

USD/CNH 6,2695 +0,1% 6,2648 6,2813 -3,8%

USD/HKD 7,8481 -0,0% 7,8487 7,8483 +0,4%

AUD/USD 0,7685 -0,0% 0,7686 0,7677 -1,7%

NZD/USD 0,7234 -0,1% 0,7239 0,7203 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 7.068,50 +3,2% 6.851,69 7.588,77 --

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,37 64,94 +0,7% 0,43 +8,5%

Brent/ICE 69,90 69,34 +0,8% 0,56 +6,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.331,88 1.325,45 +0,5% +6,43 +2,2%

Silber (Spot) 16,47 16,37 +0,7% +0,11 -2,7%

Platin (Spot) 937,00 931,75 +0,6% +5,25 +0,8%

Kupfer-Future 3,06 3,03 +1,2% +0,04 -7,7%

