MÄRKTE ASIEN/Anleger in Weihnachtsstimmung - Pandemieangst ebbt ab

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zwischen Konjunkturzuversicht auf der einen und Pandemiesorgen auf der anderen Seite haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag freundlich tendiert. Sie schlossen sich damit erneut eher zaghaft der positiven Stimmung an der Wall Street an, wo unter anderem ein besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen für deutliche Gewinne gesorgt hatte. Die Spekulation dahinter ist, dass die geldpolitische Straffung in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation die Konjunktur nicht aus der Spur bringen wird.

Dafür dass die Pandemiesorgen nicht mehr so stark als Belastungsfaktor im Vordergrund standen, sorgten neue Studien, die frühere Annahmen zu bestätigen scheinen, wonach die extrem ansteckende Virusvariante Omikron mildere Krankheitsverläufe nach sich zieht als die Delta-Variante. Daneben verwiesen Marktbeobachter auf die vorhandenen Impfstoffe, die das Ansteckungs- und Krankheitsrisiko deutlich verringern.

Das Geschäft wurde allgemein als dünn beschrieben, auch wenn an den meisten Börsen der Region am morgigen Heiligabend-Tag nochmals gehandelt wird. Nachdem es überall im späten Handelsverlauf noch etwas weiter nach oben gegangen war, schloss der Nikkei-Index in Tokio 0,8 Prozent höher mit 28.798 Punkten. An den anderen Plätzen fielen die Gewinnen mit bis 0,5 Prozent etwas geringer aus. Gesucht waren in der gesamten Region Ölwerte, die den Ölpreisen nach oben folgten.

Tencent schickt JD.com auf Talfahrt

Unter den Einzelwerten knickten in Hongkong JD.com um fast 8 Prozent ein, weil der Technologieriese Tencent (+4,4%) seine Beteiligung an JD.com von 17,0 auf 2,3 Prozent verringert im Gegenwert von rund 16 Milliarden US-Dollar. Das Geld will Tencent als Sonderdividende ausschütten.

In Tokio gewannen Komatsu 2,8 Prozent, befeuert von der Nachricht, dass der Baumaschinen- und Gabelstaplerhersteller die Preise für seine Produkte um 10 Prozent erhöhen will. Eisai (-9,1%) litten darunter, dass die japanische Zulassungsbehörde weitere klinische Daten für das Alzheimer-Medikament Aducanumab eingefordert hat.

Einen Satz um über 20 Prozent machten in Sydney Syrah Resources, ehe die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde. Der Minenbetreiber hat eine Graphit-Liefervereinbarung mit Tesla abgeschlossen, wonach der Elektroautobauer den Großteil der Produktion aus dem Syrah-Werk in Louisiana für einen Festpreis zunächst vier Jahre lang abnehmen wird. Darüber hinaus hat Tesla die Option, die Abnahme noch zu erhöhen.

Bega Cheese rutschten dagegen um 10,3 Prozent ab, gedrückt von einem enttäuschend ausgefallenen Zwischenbericht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.387,60 +0,3% +12,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.798,37 +0,8% +4,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.998,17 +0,5% +4,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.643,34 +0,6% +4,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.206,87 +0,5% -15,5% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.946,66 +0,7% +21,8% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.095,70 +0,3% +8,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.509,42 +0,6% -7,8% 10:00

BSE (Mumbai) 57.354,78 +0,7% +19,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,8:22 % YTD

EUR/USD 1,1337 +0,1% 1,1324 1,1266 -7,2%

EUR/JPY 129,46 +0,2% 129,22 128,63 +2,7%

EUR/GBP 0,8492 +0,1% 0,8482 0,8501 -4,9%

GBP/USD 1,3351 +0,0% 1,3350 1,3252 -2,4%

USD/JPY 114,20 +0,1% 114,11 114,16 +10,6%

USD/KRW 1.190,33 -0,0% 1.190,33 1.192,62 +9,6%

USD/CNY 6,3707 +0,0% 6,3699 6,3715 -2,4%

USD/CNH 6,3767 -0,0% 6,3775 6,3774 -1,9%

USD/HKD 7,7984 -0,0% 7,7997 7,7995 +0,6%

AUD/USD 0,7215 +0,2% 0,7204 0,7135 -6,3%

NZD/USD 0,6814 +0,2% 0,6804 0,6748 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 48.429,87 -1,2% 48.997,13 49.288,27 +66,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,81 72,76 +0,1% 0,05 +53,9%

Brent/ICE 75,34 75,29 +0,1% 0,05 +49,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,21 1.803,60 +0,1% +2,61 -4,8%

Silber (Spot) 22,84 22,85 -0,1% -0,01 -13,5%

Platin (Spot) 973,95 974,00 -0,0% -0,05 -9,0%

Kupfer-Future 4,41 4,39 +0,3% +0,02 +25,2%

