MÄRKTE ASIEN/Anleger weiter in Kauflaune

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Weiter gute Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien: Nach den Gewinnen vom Vortag geht es am Freitag querbeet weiter nach oben mit den Indizes. Wie erneut auch in den USA agieren die Anleger wieder risikobereiter, weil die Sorgen um vereinzelte Probleme im Bankensektor weiter nachlassen und die Märkte spekulieren, dass der globale Zinserhöhungsprozess an Dynamik verlieren dürfte.

Dazu kommen Konjunkturdaten aus China in Gestalt der Einkaufsmanagerindizes, die besser als erwartet ausgefallen sind und Wachstum signalisieren. Bei TD Securities spekuliert man bereits darauf, dass die Wachstumsprognose 2023 für China von derzeit 5,3 Prozent nach oben revidiert werden könnte.

Der Nikkei-225 in Tokio legt um 1,0 Prozent auf 28.062 Punkte zu. Die japanische Industrieproduktion ist im Februar stärker gestiegen als erwartet, allerdings gelten die Daten als sehr volatil. Auch in Seoul, Hongkong und Sydney geht es in dieser Größenordnung nach oben. Schanghai hinkt mit einem nur kleinen Plus etwas hinterher.

In Hongkong gewinnen JD.com rund 7 Prozent, nachdem das Internetunternehmen mitgeteilt hat, zwei Tochterunternehmen abspalten und an die Börse bringen zu wollen. Ähnliches war jüngst bereits von Alibaba zu hören gewesen. Alibaba gewinnen knapp 4 Prozent. Bank of China (BOC) geben nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 3,7 Prozent nach. Zoomlion Heavy Industry gewinnen dagegen nach Zahlenausweis 6,3 Prozent. Chongqing Iron & Steel liegen unverändert im Markt, während Air China um 0,6 Prozent nachgeben, ebenfalls nach Quartalzahlen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.180,50 +0,8% +2,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.069,97 +1,0% +6,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.478,02 +1,0% +10,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.268,31 +0,2% +5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.480,13 +0,8% +1,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.263,71 +0,2% +0,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.425,70 +0,1% -5,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:11 % YTD

EUR/USD 1,0907 +0,0% 1,0906 1,0822 +1,9%

EUR/JPY 144,92 +0,1% 144,70 142,84 +3,3%

EUR/GBP 0,8795 -0,1% 0,8803 0,8787 -0,6%

GBP/USD 1,2401 +0,1% 1,2389 1,2316 +2,5%

USD/JPY 132,86 +0,1% 132,68 131,96 +1,3%

USD/KRW 1.294,59 -0,2% 1.296,86 1.303,34 +2,6%

USD/CNY 6,8585 -0,2% 6,8719 6,8901 -0,6%

USD/CNH 6,8623 -0,2% 6,8739 6,8906 -1,0%

USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8499 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,6720 +0,1% 0,6712 0,6674 -1,4%

NZD/USD 0,6287 +0,4% 0,6263 0,6234 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 28.152,24 +0,2% 28.105,35 28.014,21 +69,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,36 74,37 -0,0% -0,01 -7,6%

Brent/ICE 79,08 79,27 -0,2% -0,19 -7,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.980,54 1.978,00 +0,1% +2,54 +8,6%

Silber (Spot) 23,88 23,80 +0,4% +0,08 -0,4%

Platin (Spot) 988,55 989,70 -0,1% -1,15 -7,4%

Kupfer-Future 4,09 4,09 -0,0% -0,00 +7,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

