MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front nach Anfangsgewinnen abwärts

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Gute Vorgaben der Wall Street haben zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten nur zu Beginn des Handels gewirkt. Auf breiter Front haben im Handelsverlauf die Indizes nach unten abgedreht, wobei die Belastungsfaktoren die altbekannten sind, nämlich die hohe Inflation, steigende Marktzinsen und Sorgen um eine abnehmende Wirtschaftsdynamik. Wie bereits in den USA haben mittlerweile auch die Renditen japanischer Anleihen das höchste Niveau seit Juni erreicht, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Zugleich schwelt die Unsicherheit über die Entwicklung im chinesischen Immobiliensektor weiter. Die Aktien von China Evergrande sind ebenso weiter ausgesetzt wie die von Hopson - das Unternehmen ist offenbar im Begriff, Teile von Evergrande zu erwerben - und dem kleineren Immobilienunternehmen Fantasia, das zuletzt Anleihen nicht fristgerecht zurückzahlte.

Während in China wegen der sogenannten Goldenen Woche bis einschließlich Donnerstag erneut nicht gehandelt wird, gibt der HSI in Hongkong um 0,5 Prozent nach und hält sich damit noch mit am besten. Der Tokioter Nikkei-Index steht mit einem Minus von 1,6 Prozent auf 27.388 Punkte erneut stärker unter Druck. Hier berichten Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen, die mit der Neubesetzung des Regierungschefpostens und Blick auf die bevorstehende Unterhauswahl verbunden gewesen seien. In Seoul kommt der Index um 0,9 Prozent zurück, in Sydney um ein halbes Prozent.

In Hongkong gehören Immobilientitel zu den Verlieren, während Ölaktien laut Händlern gesucht sind angesichts der stark gestiegenen und damit auch inflationstreibenden Energiepreise. Country Garden verlieren nach zwischenzeitlich deutlicheren Verlusten 0,6 Prozent und China Overseas Land & Investment 1,6 Prozent. Longfor Group (+0,6%) haben sogar ins Plus gedreht. Petrochina gewinnen auf der anderen Seite 4,0 Prozent und CNOOC 2,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.208,80 -0,5% +9,4% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.387,86 -1,6% +3,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.934,19 -0,9% +2,1% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 23.992,99 -0,5% -11,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.076,45 +0,3% +8,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.544,70 +0,9% -6,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:56 % YTD

EUR/USD 1,1586 -0,1% 1,1598 1,1601 -5,1%

EUR/JPY 129,47 +0,1% 129,28 128,96 +2,7%

EUR/GBP 0,8516 +0,1% 0,8512 0,8528 -4,6%

GBP/USD 1,3603 -0,2% 1,3625 1,3602 -0,5%

USD/JPY 111,74 +0,2% 111,48 111,16 +8,2%

USD/KRW 1.192,05 +0,5% 1.186,12 1.188,67 +9,8%

USD/CNH 6,4526 +0,0% 6,4501 6,4529 -0,8%

USD/HKD 7,7859 +0,0% 7,7854 7,7843 +0,4%

AUD/USD 0,7258 -0,4% 0,7289 0,7262 -5,8%

NZD/USD 0,6924 -0,6% 0,6964 0,6940 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 51.376,01 -0,8% 51.766,97 49.395,76 +76,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,88 78,93 -0,1% -0,05 +64,9%

Brent/ICE 82,54 82,56 -0,0% -0,02 +62,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.752,78 1.760,23 -0,4% -7,45 -7,6%

Silber (Spot) 22,43 22,63 -0,8% -0,19 -15,0%

Platin (Spot) 953,80 965,58 -1,2% -11,78 -10,9%

Kupfer-Future 4,14 4,19 -1,3% -0,05 +17,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2021 00:43 ET (04:43 GMT)