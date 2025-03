MÄRKTE ASIEN/Aufschläge überwiegen - Hongkong sehr fest

DOW JONES--Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen. Damit folgen sie einmal mehr nicht mehr den US-Vorgaben. Im Handel wird davon gesprochen, dass die Wall Street bedingt durch die Abkopplungspolitik von US-Präsident Donald Trump möglicherweise ihren Status als Leitbörse verlieren könnte.

Für etwas Zuversicht sorgen Aussagen von US-Handelsminister Lutnick, wonach einige verhängte US-Importzölle auch wieder zurückgenommen werden könnten. Des Weiteren sagte US-Präsident Trump in seiner Rede an den Kongress unter anderem, dass es eine Anpassungsphase für Zölle geben könnte.

In Hongkong steigt der Leitindex HSI um 1,8 Prozent, der Schanghai-Composite legt um 0,2 Prozent zu. Dort stützt das ambitionierte Wachstumsziel, das Konjunkturhilfen impliziert. China hat sich für 2025 ein stabiles Wirtschaftswachstum von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zum Ziel gesetzt. Premierminister Li Qiang gab dieses Ziel bei der Eröffnung der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses bekannt. Um Investitionen anzukurbeln, dürfen die lokalen Regierungen insgesamt umgerechnet rund 570 Milliarden Euro in Form von Sonderanleihen ausgeben, die in der Regel zur Finanzierung von Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten verwendet werden. Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen ist im Februar leicht gestiegen, was der Stimmung ebenfalls zugute kommt.

Die Ökonomen von Citi halten derweil ein Handelsabkommen zwischen den USA und China mittelfristig weiterhin für plausibel. Pekings Vergeltungsmaßnahmen mit Zöllen seien "strategische und zurückhaltende" Reaktionen.

Unter den Einzelwerten springen CK Hutchison um 22 Prozent nach oben, nachdem ein von Blackrock angeführtes Investorenkonsortium eine Mehrheitsbeteiligungen an Häfen an beiden Enden des Panamakanals erwerben will. Die Vereinbarung sieht den Verkauf der meisten Hafenaktivitäten von CK Hutchison außerhalb Chinas vor.

In Tokio legt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 37.389 Punkte zu - auch gestützt von einem wieder etwas schwächer notierenden Yen. Dieser hatte jüngst deutlich aufgewertet, da er als vermeintlich sicherer Anlegerhafen gesucht gewesen war. Die Unsicherheit über Trumps Wirtschaftspolitik bestehe zwar weiter, doch fasse der Markt wieder etwas Mut auf eine Lockerung der Zölle, heißt es im Devisenhandel.

Der südkoreanische Kospi zieht um 1,3 Prozent an. Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Baumaschinen gewinnen nach den jüngst starken Verlusten wieder an Boden. Nach dreitägiger Durststrecke erholt sich der Speicherchiptitel SK Hynix um 2,9 Prozent. In Australien schloss der S&P/ASX-200 rund 0,7 Prozent niedriger und folgte der schwachen US-Vorgabe.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.141,10 -0,7% +1,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.388,88 +0,2% -6,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.560,81 +1,3% -6,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.329,58 +0,2% -1,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.353,66 +1,8% +14,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di., 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0629 0,1 1,0620 1,0488 +1,3%

EUR/JPY 159,25 0,1 159,04 156,58 -3,7%

EUR/GBP 0,8308 0,1 0,8303 0,8259 -0,2%

GBP/USD 1,2794 0,0 1,2790 1,2698 +1,5%

USD/JPY 149,83 0,0 149,76 149,29 -4,9%

USD/KRW 1.455,35 0,1 1.453,85 1.460,73 -1,1%

USD/CNY 7,1618 0,2 7,1485 7,1721 -0,4%

USD/CNH 7,2642 0,2 7,2533 7,2872 #NV

USD/HKD 7,7721 -0,0 7,7723 7,7769 +0,1%

AUD/USD 0,6252 -0,3 0,6269 0,6206 +0,6%

NZD/USD 0,5649 -0,2 0,5660 0,5612 +0,3%

BTC/USD 87.205,05 -0,4 87.572,35 83.637,30 -8,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,75 68,26 -0,7% -0,51 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2916,945 2918,125 -0,0% -1,18 +10,0%

Silber (Spot) 30,20 30,12 +0,3% +0,08 +7,9%

Platin (Spot) 909,63 907,03 +0,3% +2,60 +4,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2025 01:13 ET (06:13 GMT)