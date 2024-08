MÄRKTE ASIEN/Aufwärts dank sinkender Rezessionsangst - China zieht nicht mit

HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen und australischen Börsen hat sich am Montag mehrheitlich eine positive Tendenz durchgesetzt. Die zuletzt verbesserte Stimmung in den USA stützte auch in Asien die Märkte, weil Rezessionsängste weiter ausgepreist wurden. Die chinesischen Börsen hinkten hinterher, in Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

In China präsentierte sich der HSI in Hongkong im späten Geschäft gut behauptet, der Schanghai-Composite schloss 0,1 Prozent tiefer. Schon bei der Erholungsrally in der vergangenen Woche spielten die chinesischen Märkte nicht mit. Immobilien- und Dienstleistungsaktien führten das Feld der Verlierer aktuell an, defensive Pharmatitel wurden dagegen gekauft.

Die konjunkturelle Schwäche in China und die Enttäuschung über das Ausbleiben umfänglicher Wirtschaftsstimuli bremst die Börsen in der Volksrepublik weiter. Moody's Analytics mutmaßt, dass die anstehenden Einzelhandelsumsätze kaum ein Zeichen der Stärke zeigen würden. Dazu gesellte sich aktuell eine gewisse Vorsicht vor wichtigen Geschäftsausweisen in dieser Woche. Unter anderem werden Tencent und Alibaba Geschäftszahlen vorlegen.

Mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent lag der Kospi in Seoul in der Region vorn - getrieben von Technologiewerten. Aber auch die Sektoren Biotechnologie und Versorgung liefen gut. Im Halbleitersektor zogen SK Hynix um weitere 3,2 Prozent an. Celltrion gewannen 2 Prozent nach einer US-Zulassung für eine finale Phase-3-Studie des Keytruda-Biosimilarkandidaten bei einer Krebstherapie. Korea Gas schossen um 12 Prozent empor, nachdem der Versorger Zweitquartalszahlen über Markterwartung vorgelegt hatte.

In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent nach oben. Die Euphorie über starke Gesamtjahreszahlen von JB Hi-Fi (+8,3%) befeuerte auch andere Werte im Sektor langlebiger Konsum, der Subindex legte 1,9 Prozent zu. JB erfreute zudem mit einer Sonderdividende - der Kursanstieg der Aktie war der höchste in über vier Jahren. CAR Group legten nach einer Anhebung der Dividende um 4,5 Prozent zu. Der hoch gewichtete Rohstoffsektor verhinderte höhere Aufschläge, der Energie-Subindex verlor 0,5 Prozent. Beach Energy brachen um 13 Prozent ein. BHP, Fortescue und Rio Tinto gaben bis zu 1,4 Prozent ab.

In Singapur, wo der Markt nach der Feiertagspause 0,9 Prozent einbüßt, sprach RBC von weiter spürbarer Nervosität. Aber auch hier machten die Analysten Zeichen der Stabilisierung aus.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.813,70 +0,5% +2,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.618,30 +1,2% -1,4% 08:00

Schanghai-Comp. 2.858,20 -0,1% -3,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.114,40 +0,1% +0,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.773,26 +1,4% +21,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.233,86 -0,9% +0,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.605,30 +0,6% +9,7% 11:00

BSE (Mumbai) 79.997,73 +0,4% +10,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:41 % YTD

EUR/USD 1,0927 +0,1% 1,0919 1,0924 -1,1%

EUR/JPY 160,81 +0,3% 160,26 160,76 +3,3%

EUR/GBP 0,8561 +0,0% 0,8559 0,8557 -1,3%

GBP/USD 1,2764 +0,0% 1,2758 1,2767 +0,3%

USD/JPY 147,17 +0,3% 146,77 147,16 +4,4%

USD/KRW 1.371,61 +0,6% 1.363,38 1.365,30 +5,7%

USD/CNY 7,1505 +0,1% 7,1415 7,1422 +0,7%

USD/CNH 7,1823 +0,1% 7,1733 7,1740 +2,0%

USD/HKD 7,7986 +0,0% 7,7975 7,7965 -0,1%

AUD/USD 0,6582 +0,1% 0,6574 0,6596 -3,3%

NZD/USD 0,6009 +0,2% 0,5998 0,6022 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 58.190,25 -1,4% 59.007,10 60.898,45 +33,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,51 76,84 +0,9% +0,67 +8,7%

Brent/ICE 80,19 79,66 +0,7% +0,53 +6,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.437,42 2.431,15 +0,3% +6,27 +18,2%

Silber (Spot) 27,75 27,46 +1,0% +0,28 +16,7%

Platin (Spot) 932,87 925,93 +0,8% +6,95 -6,0%

Kupfer-Future 4,02 3,99 +0,8% +0,03 +2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2024 03:35 ET (07:35 GMT)